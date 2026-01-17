17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

जीवन जीने की कला… जिंदगी में हम जो करते है, वही लौट कर वापस आता है -राष्ट्रसंत ललित प्रभ

-प्रवचन सुनकर लोगों ने प्रतिदिन मां-बाप को पंचांग प्रणाम करने का लिया संकल्प -तीन दिवसीय प्रवचन माला का समापन, हुआ संतों का छैगांव की ओर विहार

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Jan 17, 2026

जीवन का मूल मंत्र है आपके जैसे विचार होते हैं वैसा ही आचार होता है। “स “अक्षर से स्वर्ग और सकारात्मक बना है। वहीं न अक्षर से नर्क और नकारात्मकता बने हैं। याद रखिए जिंदगी में हम जो करते हैं वही लौट कर हमारे पास आता है। हम हाथ उठा कर आसमान में कीचड़ उछालेंगे तो हमारे ऊपर कीचड़ ही गिरेगा और हम आसमान में गुलाब जल उछालेंगे तो हमारे ऊपर गुलाब जल ही गिरेगा।

व्यक्ति स्वयं ही खुद का सुधार सकता है
यह बात राष्ट्र संत ललित प्रभ महाराज ने शुक्रवार को पुरानी अनाज मंडी में जीने की कला विषय पर प्रवचन माला के अंतिम दिन उपस्थित जनों से कही। सकल जैन संघ और युवा महासंघ के तत्वावधान में तीन दिवसीय प्रवचन माला के अंतिम दिन राष्ट्र संत ललित प्रभ महाराज ने कहा कि दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो इंसान को सुधार सकता है और वह व्यक्ति स्वयं इंसान है। जो अपने आप को सुधार सकता है। गुरुदेव ने दृष्टांत देते हुए कहा की रामायण में कैकेई राम के सानिध्य में रहने के बाद भी सुधर नहीं पाई, उधर विभीषण भी रावण के सानिध्य में रहकर बिगड़ नहीं पाया तो यह व्यक्ति की स्वयं की इच्छा शक्ति मजबूत होती है।

अपने 4जी को मानों, कभी काम नहीं रुकेगा
राष्ट्र संत ललित प्रभ ने कहा मोबाइल का 4जी क्या काम का इसका तो कभी भी नेटवर्क चला जाता है। मैं बताता आपको वो 4जी जिसका कभी नेटवर्क नहीं जाता और वो 4जी है पहला माताजी, दूसरा पिताजी, तीसरा गुरुजी, चौथा प्रभु जी, यह वो 4जी है जिसे आप मानेंगे तो जिंदगी में आपका काम कभी नहीं रुकेगा। महाराज ने कहा कि किसी भी घर की ताकत दौलत और शौहरत नहीं, प्रेम और मोहब्बत हुआ करती है। प्रेम के बिना धन और यश व्यर्थ है। जिस घर में प्रेम है वहां धन और यश अपने आप आ जाता है।

जिस घर में प्रेम, वह धरती का स्वर्ग
महाराज ने कहा कि जहां सास-बहू प्रेम से रहते हैं, भाई-भाई सुबह उठकर आपस में गले लगते हैं और बेटे बड़े-बुजुर्गों को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं, वह घर धरती का जीता-जागता स्वर्ग होता है। उन्होंने कहा कि अगर भाई-भाई साथ है तो इससे बढकऱ मां-बाप का कोई पुण्य नहीं है और मां-बाप के जीते जी अगर भाई-भाई अलग हो गए तो इससे बढकऱ उस घर का कोई दोष नहीं है। प्रवचनों से प्रभावित होकर उपस्थितजनों ने प्रतिदिन माता-पिता को पांचांग प्रणाम करने का संकल्प लिया।

ये रहे प्रवचन में उपस्थित
प्रवचन माला में महापौर अमृता यादव, विधायक कंचन तनवे, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, आयोजन समिति के विजय जैन, रोहित मेहता, अभय जैन, तपन डोंगरे, नवनीत बोथरा, मेघराज जैन वाडीलाल पटेल, ललित पटेल, देव बोरा, राखी बोरा, शीतल चोपड़ा, वैशाली मेहता, प्रिया जैन आदि उपस्थित रहे। इस दौरान प्रचार मंत्री चंद्र कुमार सांड को संत ललित प्रभ, डॉ. शांति प्रिय सागर महाराज और आयोजन समिति ने मोतियों की माला और ज्ञान पुष्प देकर सम्मानित किया। प्रवचन माला के बाद संतों का छैगांवमाखन की ओर विहार हुआ। रात्रि विश्राम छैगांवमाखन स्थित भगवती पैलेस में हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 12:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / जीवन जीने की कला… जिंदगी में हम जो करते है, वही लौट कर वापस आता है -राष्ट्रसंत ललित प्रभ

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

सेंट्रल किचन : दोपहर भोजन के साथ सुबह के नाश्ते की सप्लाई, सर्दी में बच्चों को परोस रहे ठंडा भोजन

Anganwadi
खंडवा

एमपी में शादी कर थाने पहुंचा प्रेमी जोड़ा, फिर हुआ कुछ ऐसा कि प्रेमी को हो गई जेल

KHANDWA
खंडवा

7 दिन के लिए बंद रहेगा ये मार्ग, इस रास्ते से गुजरना होगा

mp news
खंडवा

टैक्स : 5 हजार बकायेदारों को कुर्की वारंट, वसूले 1.41 करोड़

Tax
खंडवा

सरकार का संकल्प से समाधान अभियान : 106 सेवाओं में एकत्र करेंगे आवेदन

resolution with resolution
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.