चड्डी बनियान गिरोह ने ऑटो डील व्यवसायी के घर से चुराए 6 लाख के गहने व 50 हजार रुपए

विजय पिता रामचंद्र राठौर के मकान में चोरी हुई है। विजय राठौर का कहना है कि 20 फरवरी को ग्राम नहाल्दा में शादी थी। परिवार सहित सभी लोग वहीं गए हुए थे। रविवार को सुबह करीब 9.30 बजे पड़ोसी दीपक रायकवार ने फोन कर बताया कि गेट खुला हुआ है। जिसके बाद उसने आकर देखा तो गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर मुख्य दरवाजे का लॉक भी चोरों ने उखाड़ दिया था। घटना की जानकारी लगते ही पदमनगर थाने से एएसआइ विरेंद्र अहिरवार आरक्षक सुनील, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्कॉड के साथ घटनास्थल पहुंचे थे। डॉग घटनास्थल से स्मार्ट सीटी तक घूमकर वापस आया। थाना प्रभारी जगदीश जमरा ने बताया कि अज्ञात बदमाश पर प्रकरण दर्ज किया है।

बच्चों के गुल्लक भी ले गए

बदमाशों ने कमरों में घुसकर दो अलमारियों के ताले तोड़े है। एक अलमारी से मंगलसुत्र, कान के टॉप्स, चेन और दो जोड़ी पायल चोरी हुए हैं। गहनों की कीमत करीब 6 लाख रुपए और इसके साथ ही चोरों ने 50 हजार रुपए चोरी हुए हैं। वहीं दूसरी अलमारी से कुछ ही रुपए और बच्चों के दो गुल्लक रखे हुए थे। बदमाश गुल्लक भी चुराकर ले गए।

रात करीब 2.43 बजे की घटना

व्यवसायी के घर में चार सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है। जिनमें से दो कैमरों में रात करीब 2.43 बजे बदमाश गेट का ताला तोड़ते हुए दिखे हैं। ताला तोड़ने के बाद उसे अपने पास ही रख लिया। करीब आधे घंटे में चोरी कर बदमाश स्मार्ट सीटी कालोनी तरफ भाग गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की है। प्रारंभिक जांच में धार क्षेत्र का गिरोह होने की बात सामने आई है।