Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मगरमच्छों के लिए मुख्यमंत्री अपनी जान खतरे में डालकर सुरक्षा जाली फांदकर उतरे बाड़े में

-इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में छोड़े गए 6 मगरमच्छ, ओर भी आएंगे -ओंकारेश्वर अभ्यारण की भी तैयारी शुरू, बढ़ेगा वन्यजीवों का कुनबा

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 31, 2025

मां नर्मदा के वाहन मगरमच्छ को प्राकृतिक आवास दिलाने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 मगरमच्छ नर्मदा में छोड़े। सीएम हेलीकॉप्टर से दोपहर 2.45 बजे नर्मदा नगर पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री विजय शाह के साथ मिलकर मगरमच्छों को प्राकृतिक आवास में छोड़ा। इस दौरान सीएम ने अपनी जान भी खतरे में डाली और बाड़े में उतर गए।

लकड़ी ठकठका कर मगरमच्छ को बढ़ाया
मगरमच्छों को बैक वाटर में छोडऩे के लिए ढाई फीट लोहे की जाली लगाकर एक बाड़ा बनाया गया था, ताकि मगरमच्छ पलटकर न आए। छह पिंजरों में मगरमच्छ लाए गए। सीएम डॉ. मोहन यादव ने एक-एक कर पिंजरे खोले और लकड़ी ठकठका कर मगरमच्छों को पानी में भेजा गया। इस काम में करीब एक घंटा लग गया। एक मगरमच्छ पिंजरे से निकलने के बाद जब आगे नहीं बढ़ा तो सीएम डॉ. यादव बाड़े की जाली फांदकर आगे आए और लकड़ी से मगरमच्छ को आगे बढ़ाया।

ओंकारेश्वर नेशनल पार्क की होगी घोषणा
मप्र के स्थापना दिवस एक नवंबर पर ओंकारेश्वर नेशनल पार्क की घोषणा होने जा रही है। इस नेशनल पार्क में नर्मदा के प्रहरी के रूप में मगरमच्छों की एंट्री हुई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदानगर स्थित इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में छह मगरमच्छों की घर वापसी कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के विकास के साथ वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य भी कर रही है। कूनो में चीतों की आमद के बाद अब मां नर्मदा का वाहन मगरमच्छ भी नर्मदा के आंचल में संरक्षित किए जा रहे है।

नदियों के प्रहरी मगरमच्छ, घडिय़ाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया छह मगरमच्छों को छोड़ा गया। यह मगरमच्छ विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू कर भोपाल में रखे गए थे, जिन्हें अब प्राकृतिक आवास दिया गया है। इसमें चार मादा और दो नर मगरमच्छ है। सीएम ने बताया जैसे धरती पर शेर और चीते वन्यजीवों के प्रतीक हैं, वैसे ही जल में मगरमच्छ और घडिय़ाल नदियों के प्रहरी हैं। मां नर्मदा को स्वच्छ रखने और जलीय तंत्र को मजबूत करने में ये मगरमच्छ अहम भूमिका निभाएंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजपालसिंह तोमर, विधायक नारायण पटेल, कंचन तनवे, छाया मोरे, जिपं अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, महापौर अमृता अमर यादव, कमिश्नर सुदाम खाड़े, आईजी अनुराग, डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक शुभरंजन सेन, मप्र वन बल प्रमुख वीएन अंबाड़े, वन संरक्षक खंडवा वासु कनौजिया, डीएफओ राकेश डामोर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / मगरमच्छों के लिए मुख्यमंत्री अपनी जान खतरे में डालकर सुरक्षा जाली फांदकर उतरे बाड़े में

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

मध्यप्रदेश का 13वां नेशनल पार्क, सीएम मोहन यादव कल करेंगे सेंचुरी की घोषणा

Madhya Pradesh 13th National Park
खंडवा

एफएलएन मेला : 1075 स्कूलों में 80 हजार बच्चों का हुनर देख अचंभित हुए अभिभावक, उत्साह वर्धन

FLN Mela
खंडवा

एमपी में भाजपा नेता ने की तू तड़ाक तो आरटीओ अधिकारी को आया गुस्सा, देखें वीडियो

khandwa
खंडवा

जनजातीय मंत्री शाह के शहर में अवैध अहाते, किराना दुकानों में बच्चों के हाथों खुलेआम बेची जा रही शराब

खंडवा

रैन वॉटर हार्वेस्टिंग : जल संरचनाएं विकसित करने देश में हम नंबर वन, यहां पिछड़ रहे

Rain water Harvesting
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.