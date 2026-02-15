15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मुख्यमंत्री बोले…देश में 5 लाख समूहों की 62 लाख बहनें आत्मनिर्भर हुईं, मोदी जी अब पंचायतों की तरह महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में 33 % आरक्षण देंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंधाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें खंडवा की 2 लाख 12 हजार बहनें शामिल हैं।

Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Feb 15, 2026

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंधाना में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 1.27 करोड़ लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से 1836 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। इसमें खंडवा की 2 लाख 12 हजार बहनें शामिल हैं। इस दौरान सीएम महिला, किसान और युवाओं के लिए योजनाएं गिनाते हुए 608 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया।

बहनों को लोस, विस में 33 फीसदी आरक्षण

सीएम ने कहा हमारी केंद्र की सरकार में मोदी जी ने निर्णय लिया है कि पंचायत की तरह अब बहनों को लोक सभा और विधानसभा में 33 फीसदी का आरक्षण देंगे। मोदी जी ने दिल्ली से ड्रोन दीदी को लखपति बनाने की घोषणा की है। 5 लाख समूह की 62 लाख महिलाएं आत्मनिर्भर हुईं।

सीएम बोले, कांग्रेसियों डूब मरो

मुख्यमंत्री ने कहा, भारतीय संस्कृति में बहनें देवी तुल्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लाडली बहनों को पैसा देते हैं तो कांग्रेस के लोग कहते हैं बहनें दारू पी जाती हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। हमारी माताएं परिवार पालने जान की बाजी लगा देती हैं। लेकिन ये नालायक इस तरह की बात करते हैं।

सीएम ने कहा, 20 साल तक और घर में बैठे रहेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा बहनों याद रखना, गांठ बांध कर रख लो। लोकतंत्र में बदला लेने का सबसे अच्छा दिन जिस दिन आप को वोट देना है। उस दिन कांग्रेसियों को श्र्राप देना कि 20 साल तक तुम घर में बैठे हो, बीस साल तक और बैठे रहो।

सरकार हर माह बहनों को देगी 5 हजार

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि कारखाने में रोजगार करने वाली हर बहनों और भाइयों को सरकार पांच हजार रुपए देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 55 हजार रुपए की सहायता दी जाती है।

निमाड़ में नए उद्योग, रोजगार मिलेंगे

सीएम ने रेल कनेक्टिविटी को लेकर कहा कि अब निमाड़ में भी ओंकारेश्वर इंदौर के साथ मथुरा, दिल्ली सीधे जुड़ेगा। इससे नए उद्योग लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा। हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि जमीन नहीं बचेना, जरूरत पर एक बार मकान बेच लेना, लेकिन खेती की जमीन को बचाए रखना। आने वाले समय में बाप दादा की जमीनें सोना उगलेंगी।

दूध उत्पादन बढ़ाएंगे

सीएम ने कहा प्रदेश में अभी 9 % दुग्ध उत्पादन है। अब 20 % तक बढ़ाएंगे। दूध उत्पादन करने वाले 25 पशुओं को पालने वाले को 10 लाख तक देंगे। किसानों की आदमी किसान कल्याण के माध्यम से बढ़ाएंगे। सभी फसलों को बेहतर प्रोसेसिंग कराते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Feb 2026 01:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / मुख्यमंत्री बोले…देश में 5 लाख समूहों की 62 लाख बहनें आत्मनिर्भर हुईं, मोदी जी अब पंचायतों की तरह महिलाओं को लोकसभा, विधानसभा में 33 % आरक्षण देंगे

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

मुख्यमंत्री बोले…कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती, हम पैसे देते हैं तो ये कहते हैं बहनें दारू पी जाती हैं

Chief Minister Dr. Mohan Yadav
खंडवा

लाडली बहना खुश, 1.25 करोड़ खातों में सीएम ने भेजे 33वीं किस्त के 1500 रुपए

Ladli Behna Yojana 33vin kist
खंडवा

मंत्री शाह बोले…अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों को दो साल तक नजर बंद कर दिया था

Minister of Tribal Affairs Department
खंडवा

लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त थोड़ी देर में, मोहन यादव ट्रांसफर करेंगे 1836 करोड़ रुपए

Ladli Behna Yojana 33rd installment cm transferred in shortly today
खंडवा

जीडीसी : हुनर देख प्रोफेसर हैरान, छात्राओं ने वेस्टेज सामग्री की बताई उपयोगिता

Girls College
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.