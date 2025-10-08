Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

ट्रैक्टर ट्राली पलटाने वाले आरोपी ड्राइवर को भेजा जेल

ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 11 लोगों की मौत के मामले में आरोपी ड्राइवर दीपक को पंधाना पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। आरोप है कि वह जानबूझकर डेम के पानी से भरे पुराने रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली ले गया, जिससे हादसा हो गया।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 08, 2025

घटना 2 अक्टूबर दोपहर करीब 4 बजे की है। पाडल फाटा गांव से ग्रामीण माता प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से अर्दला डेम गए थे। ड्राइवर दीपक पिता सखाराम बारेला ने ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा दी थी, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 बच्चे थे। इस घटना के बाद पंधाना थाने में आरोपी दीपक के विरुद्ध गंभीर धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। घटना के अगले दिन शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया था।

पंधाना थाना क्षेत्र के अंजनगांव में दुर्गा माता विसर्जन जुलूस के दौरान हुए दर्दनाक हादसा हुआ था। डीजे वाहन से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी डीजे गाड़ी के ड्राइवर योगेश पटेल को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया गया।

पंधाना थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा ने बताया कि आरोपी दीपक को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया।

#Crime

Updated on:

08 Oct 2025 12:10 pm

Published on:

08 Oct 2025 12:09 pm

खंडवा

Madhya Pradesh

नवंबर में सजेगा ‘मिनी Goa’, एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ले सकेंगे ‘क्रूज का मजा’

(सोर्स: सोशल मीडिया)
खंडवा

पत्रिका ने उठाया मुद्दा : रामनगर पुलिस का ढाबों पर छापा, बोतल लेकर भागे शराबी, होटलों पर पसरा सन्नाटा

Excise
खंडवा

खंडवा : ढाबों में रेड कारपेट पर परोस रहे शराब, जो चाहिए वे मिलेगी, डरने की नहीं जरुरत…पुलिस हमारे साथ

wine
खंडवा

आयुष्मान : 5 हजार बुजुर्गों के नहीं बन रहे आयुष्मान, क्योंकि… मैच नहीं हो रहे चेहरे, हाथों की लकीरें

Ayushman
खंडवा

कागजों पर अहाते बंद…दुकानों के साथ खुलेआम टेबल-कुर्सी पर परोसी जा रही शराब

शराब
खंडवा
