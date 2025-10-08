ट्रैक्टर ट्राली पलटाने वाले आरोपी ड्राइवर को भेजा जेल

घटना 2 अक्टूबर दोपहर करीब 4 बजे की है। पाडल फाटा गांव से ग्रामीण माता प्रतिमा विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली से अर्दला डेम गए थे। ड्राइवर दीपक पिता सखाराम बारेला ने ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा दी थी, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 9 बच्चे थे। इस घटना के बाद पंधाना थाने में आरोपी दीपक के विरुद्ध गंभीर धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। घटना के अगले दिन शुक्रवार को उसे गिरफ्तार किया था।

पंधाना थाना क्षेत्र के अंजनगांव में दुर्गा माता विसर्जन जुलूस के दौरान हुए दर्दनाक हादसा हुआ था। डीजे वाहन से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी डीजे गाड़ी के ड्राइवर योगेश पटेल को गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट पेश कर जेल भेज दिया गया।

पंधाना थाना प्रभारी दिलीप सिंह देवड़ा ने बताया कि आरोपी दीपक को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया।

