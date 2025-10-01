परिवार सोता रहा घर में हो गई चोरी, 25 हजार रूपए व सोने की चेन चूरा ले गए चोर

गणेश यादव व उनका परिवार अलग-अलग कमरों में सो रहा था। तीन नकाबपोश बदमाश गेट कुदकर अंदर घुसे, दरवाजा नहीं खुलने पर खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल काट दी। इसे बाद कमरे में घुसकर रुपए व सोने के की चैन चोरी कर ली। करीब आधे घंटे में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।

हाथ में ग्लब्स व चेहरे पर नकाब

तीनों बदमाशों ने रूमाल से अपना पुरा चेहरा ढक रहा था। हाथ में काले रंग के ग्लब्स तीनों ने पहन रखे थे। पिछले कुछ समय से चोरों ने वारदात का तरीका बदल दिया हैं। फिंगर प्रिंट नहीं आए इसलिए अब ग्लब्स पहनकर चोरी कर रहे हैं। मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे होने से तीनों नकाबपोश नजर आए हैं। पुलिस अब तीनों को इसी आधार पर तलाश रही है।