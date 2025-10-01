Patrika LogoSwitch to English

खंडवा

परिवार सोता रहा घर में हो गई चोरी, 25 हजार रूपए व सोने की चेन चूरा ले गए चोर

गुरु गोबिंद सिंघ स्टेडियम के पीछे नारायण नगर में एक मकान में चोरी हो गई। परिवार घर में सोता रहा ओर चोर 25 हजार रुपए तथा एक सोने की चैन चुरा ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। घटना 29 सितंबर रात करीब तीन बजे की है।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Oct 01, 2025

गणेश यादव व उनका परिवार अलग-अलग कमरों में सो रहा था। तीन नकाबपोश बदमाश गेट कुदकर अंदर घुसे, दरवाजा नहीं खुलने पर खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल काट दी। इसे बाद कमरे में घुसकर रुपए व सोने के की चैन चोरी कर ली। करीब आधे घंटे में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।

हाथ में ग्लब्स व चेहरे पर नकाब

तीनों बदमाशों ने रूमाल से अपना पुरा चेहरा ढक रहा था। हाथ में काले रंग के ग्लब्स तीनों ने पहन रखे थे। पिछले कुछ समय से चोरों ने वारदात का तरीका बदल दिया हैं। फिंगर प्रिंट नहीं आए इसलिए अब ग्लब्स पहनकर चोरी कर रहे हैं। मकान में सीसीटीवी कैमरे लगे होने से तीनों नकाबपोश नजर आए हैं। पुलिस अब तीनों को इसी आधार पर तलाश रही है।

01 Oct 2025 12:22 pm

01 Oct 2025 12:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / परिवार सोता रहा घर में हो गई चोरी, 25 हजार रूपए व सोने की चेन चूरा ले गए चोर

Madhya Pradesh

साक्षात्कार : ईमानदारी, धैर्य और सेवा भावना से काम करें… सरकारी सेवा सिर्फ नौकरी नहीं, समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है

खंडवा

स्वच्छ उत्सव-2025 : बच्चों का कचरा प्रबंधन, हुनर देख अतिथि अचंभित, दिव्यांग छात्रावास प्रथम

खंडवा

वाटर टूरिज्म… हनुवंतिया पर्यटन स्थल से हरदा के जोगा फोर्ट तक चलेगा क्रूज

खंडवा

आदिवासी बहुल ग्राम : 304 ग्रामों में आदि सेवा केंद्रों शुरू, विकास का खाका खींच रहे ग्रामीण

खंडवा

मिट्टी में मिली अन्नदाता की गाढ़ी कमाई…5 बाय 5 मीटर के प्लाट पर सिर्फ 920 ग्राम उत्पादन

खंडवा
