आकर्षक रही फाइनल रिहर्सल परेड, बच्चों की प्रस्तुति ने मनमोहा

गुरु गोबिंद सिंघ स्टेडियम ग्राउंड पर शनिवार को गणतंत्र दिवस की फाइनल रिहर्सल परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किया गया। रिहर्सल परेड में मुख्य अतिथि के रूप में अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख उपिस्थत रहीं। कलेक्टर ऋषव गुप्ता तथा पुलिस अधीक्षक खंडवा श्री मनोज कुमार राय द्वारा फाइनल रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया गया। सर्वप्रथम ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रीय सलामी हुई। मुख्य अतिथि द्वारा प्लाटूनों का निरीक्षण किया गया।
इसके पश्चात हर्ष फायर की कार्रवाई की गई। इसके पश्चात फाइनल रिहर्सल परेड निकाली गई। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने परेड कमांडर, समस्त प्लाटून कमांडरों एवं परेड में उपस्थित बल को निर्धारित साफ सुथरी गणवेश, पंक्तिबद्ध मार्च, कमांड व हर्ष फायरिंग के लिए दिशा निर्देश दिए।
फाइनल रिहर्सल परेड में 11 प्लाटून हुए शामिल
इस कार्यक्रम की फाइनल रिहर्सल परेड को परेड कमांडर सूबेदार धरम सिंह जामोद, टूआइसी सूबेदार धमेंद्र सिंह गौर ने कमांड किया। परेड में सशस्त्र बल के जवानों के साथ जिला पुलिस बल, होम गार्ड, महिला बल, एनसीसी जूनियर व सीनियर बालक-बालिकाएं, स्काउट एंड गाइड एवं रेड क्रॉस सहित 11 प्लाटून शामिल रहे। सभी परेड कमांडरों का परिचय मुख्य अतिथि द्वारा प्राप्त किया गया। परेड पुलिस बैंड प्लाटून की धुन में सम्पन्न हुई। इस दौरान लोग टकटकी लगाकर परेड़ देखते रहे। शहर के प्रमुख शासकीय व अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई।
फाइनल रिहर्सल परेड के कार्यक्रम में जिला पंचायत सीइओ डॉ नागार्जुन बी गौड़ा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर महेंद्र तारणेकर, एडीएम केआर बडौले, नगर निगम आयुक्त प्रियंका राजावत, प्रशिक्षु आइपीएस अमित कुमार, एसडीएम बजरंग बहादुर, नगर पुलिस पुलिस अधीक्षक अभिनव कुमार बारंगे एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय शहर के थाना प्रभारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री संदीप जोशी द्वारा किया गया।
