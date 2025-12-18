एमबीए डिपार्टमेंट के एचओडी पर स्टूडेंट्स की फीस 3 लाख रुपए डकारने के आरोप

मामला इंदौर रोड आरटीओ कार्यालय के पास िस्थत दादाजी इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा है। एमबीए डिपार्टमेंट के एचओडी सन्नी साल्वे पर छात्रों की फीस डकारने के गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रों का कहना है कि 9 महीने पहले उनसे 18 हजार से 40 हजार रुपए तक की राशि एचओडी साल्वे के निजी खाते में डलवाई गई। यह करीब 3 लाख रुपए हैं। आज एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है, लेकिन फीस कॉलेज रिकॉर्ड में नहीं दिखने से छात्रों के फॉर्म अटक गए। इस पूरे मामले में 10 छात्रों ने पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी है। एबीवीपी पदाधिकारी भी छात्रों के समर्थन में पदमनगर थाने पहुंचे थे। जिला संयोजक अजय बंजारे ने बताया कि कॉलेज प्राचार्य से थाने में ही चर्चा हुई है। उनका कहना है कि प्रबंधन से चर्चा कर छात्राओं के फार्म भरवाने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे छात्राओं का साल खराब न हो।

एचओडी ने मोबाइल बंद किया

छात्रा निधि गंगराड़े ने कहा कि हमने एचओडी प्रोफेसर साल्वे पर विश्वास कर रुपए जमा कर दिए। उन्होंने अभी तक हमें रसीद तक नहीं दी। अब उन्होंने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया है। फीस जमा नहीं होने सेअब हमारे फॉर्म रुक गए हैं। छात्रा वर्षा नायक ने कहा कि 9 महीने पहले रुपए दिए थे, आज आखिरी तारीख पर हमें परेशान किया जा रहा है।

– सभी फीस अकाउंट सेक्शन में ही जमा होती है, एचओडी साल्वे द्वारा निजी खाते में पैसे लेना बड़ी चूक है। प्रिंसिपल ने कहा कि एचओडी साल्वे पिछले चार दिन से कॉलेज नहीं आ रहे हैं और न ही फोन उठा रहे हैं। छात्रों का नुकसान नहीं होने देंगे, संस्थान फॉर्म फॉरवर्ड करवा रहा है। – सपना अरझरे, प्रिंसिपल।

– दादाजी कॉलेज की छात्राएं एमबीए डिपार्टमेंट के एचओडी की शिकायत लेकर आई थी। इस संंबंध में कॉलेज की प्राचार्या से भी चर्चा हुई है। शिकायत के अनुसार मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। – निरीक्षक प्रवीण आर्य, पदमनगर थाना प्रभारी।