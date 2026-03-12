बलवा परेड़ का जायजा लेकर आइजी ने किया पुलिस लाइन का निरीक्षण

बुधवार को इंदौर जोन (ग्रामीण) आइजी अनुराग ने अपने दौरे के अंतिम दिन पुलिस लाइन के परेड का निरीक्षण किया। परेड कमांडर प्रभारी रक्षित निरीक्षक सूबेदार धरम सिंह जामोद एवं सहायक परेड कमांडर सूबेदार धमेंद्र गौर रहे। आइजी ने परेड निरीक्षण के दौरान अच्छे टर्न आउट वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। इसके बाद पुलिस मैदान पर बलवा परेड करवाई गई। उन्होंने बलवा परेड के प्रदर्शन की सराहना की गई तथा कानून व्यवस्था के समय आने वाली व्यावहारिक समस्याओं के बारे में सभी थाना प्रभारियों को समझाइश दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय, एएसपी (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी, एएसपी (शहर) श्री महेंद्र तारनेकर, प्रशिक्षु आइपीएस अमित कुमार, सीएसपी अभिनव कुमार बारंगे सहित जिले के 120 अधिकारी एवं कर्मचारियों मौजूद रहे।

पुलिस सम्मेलन में सुनी समस्याएं

इसके बाद यहां पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसमे जिले के लगभग 200 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। अपने बच्चे को साथ लेकर आई महिला पुलिसकर्मी ने कहा कि पुलिस लाइन में झूला घर नहीं हैं। ऐसे में बच्चों की देखभाल में परेशानी हो रही है। ड्यूटी पर रहने के दौरान बच्चें की चिंता रहती है।

आइजी ने छह माह में समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए। पुलिसकर्मियों ने पुलिस क्वार्टर के लिए परेशान होने की बात कही है। एक साल बाद भी क्वार्टर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया। पुलिस अधीक्षक राय ने बल की कमी से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने बताया कि समय-समय पर पुलिसकर्मियों के हेल्थ चेकअप करावाया है। सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। इस पर आइजी ने पुलिस अधीक्षक राय की सराहना की।

