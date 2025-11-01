नगर निगम जेसीबी लेकर फूड जोन निर्माण कराने पहुंचा, विरोध में खड़े हुए पुजारी, पंजे में चढ़े कांग्रेसी

नगरीय क्षेत्र में स्थित मां नवचंडी मंदिर परिसर में निगम एक करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 26 दुकानों का निर्माण कराने का टेंडर निकाला है। परिसर में फूड जोन के निर्माण का मंदिर के पुजारी बाबा गंगाराम विरोध कर रहे हैं। निगम जेसीबी लेकर निर्माण शुरू करने पहुंचा तो विरोध में पुजारी जेसीबी के सामने खड़े हो गए। बोले- 3 नवंबर की सुनवाई तक रूके

जेसीबी के सामने खड़े हुए मंदिर के पुजारी, पंजे में बैठे कांग्रेसी

मां नवचंडी परिसर में शुक्रवार को दूसरे दिन भी फूड जोन निर्माण के विरोध में पुजारी बाबाराम गंगाराम खड़े हुए। उन्होंने निगम के जेसीबी के सामने खड़े होकर विरोध जताया। निगम ने सख्ती की तो पुजारी के समर्थन में निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौर और कांग्रेस की शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी समर्थकों के साथ पहुंची। कांग्रेसी दुकानें निर्माण के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जेसीबी के पंजे पर चढ़ गए। निगम अधिकारियों से नोकझोंक भी हुई।

कांग्रेसियों ने नगाडा़ बजाकर किया विरोध प्रदर्शन

निगम का दल सुबह 11.30 बजे पहुंचा। जेसीबी चालू होने पर पुजारी ने विरोध शुरू कर दिया। बात नहीं बनी तो नगाडा़ बजाने लगे। कुछ ही देर में कांग्रेसी भी समर्थन में आ गए। कांग्रेसियों ने भी नगाडा़ बजाकर विरोध दर्ज किया। मशीन बंद हो गई। दो घंटे तक विरोध चलता रहा। निगम अधिकारी व कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दोपहर बाद में तीन बजे निगम की सूचना पर एसडीएम बजरंग बहादुर मौके पर पहुंचे।

बाबा गंगाराम बोले, धार्मिक क्षेत्र में नहीं होने देंगे निर्माण

प्रदर्शन के दौरान बाबा गंगाराम ने कहा कि धार्मिक क्षेत्र के लिए आरक्षित भूमि पर व्यवसायिक दुकानों का निर्माण नहीं होने देंगे। इसे रोकने कुछ भी करेंगे। एसडीएम ने समझाइश देते हुए कहा कि कोर्ट से आवेदन निरस्त हो गया है। जवाब में पुजारी बोले हम कोर्ट नहीं गए हैं। भक्त कोर्ट गए हुए हैं। तीन नवंबर को सुनवाई है। कोर्ट का आदेश आने तक निर्माण कार्य को रोका जाए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने कहा, नगर मंदिर की आरक्षित भूमि पर जबरिया निर्माण करा रहा है। पूरे मामले की जांच की जाए। अध्यक्ष ने कहा कि निगम भ्रष्टाचार कर अपने लोगों को लाभ पहुंचाने दुकानों का निर्माण करा रहा है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह भी दस मिनट के लिए पहुंचे थे।

प्रदर्शनकारी : आप निगम के नहीं हमारे भी अफसर हैं

प्रदर्शन के दौरान मंदिर पुजारी और कांग्रेसियों ने कहा कि कलेक्टर, एसडीएम हमारे आवेदन पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आप यहां हमारे भी अधिकारी है अकेले निगम के नहीं। दोनों तरफ की बात सुनिए।निगम को इतनी जल्दबाजी क्यों है। आदेश चाहे निगम के पक्ष में या फिर हमारे फेवर में आए। इंतजार करें। आदेश आने के बाद हम आगे नहीं आएंगे।

एसडीएम : ब्लैक एंड व्हाइट में लिखकर दीजिए

एसडीएम ने कहा जो आप मुझे बता रहे हैं ये ब्लैक एड वाइट्स में लिखकर दीजिए। अभी तक कहीं आवेदन दिया है या नहीं। जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा काम वाइटस है, इन लोगों का काम ब्लैक हैं। इस दौरान कांग्रेसियों ने एसडीएम को यह कहते हुए कमल गट्ठा का फूल भेंट किए। आप ने बात सुनी।

जिम्मेदार बोले–

मां नवचंडी मंदिर परिसर में खाली एरिया में कुछ लोगों का अतिक्रमण रहता है। व्यवस्थित खड़े होकर रोजगार करें इस उद्देश्य से निगम अस्थाई शॉप का निर्माण करा रहा है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। नियम के तहत निर्माण किए जाने की कार्रवाई होगी।

प्रियंका सिंह राजावत,आयुक्त, नगर निगम

समझाइश दी गई

निर्माण के मामले में निगम निर्णय लें। निगम के आवेदन के आधार पर जवाबदेही तय की जाएगी। विवाद की स्थित नहीं हो। इसके लिए समझाइश दी गई है।

बजरंग बहादुर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट