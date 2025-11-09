साल खत्म होने से पहले लंबित अपराधों का निराकरण करे थाना प्रभारी

शनिवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई क्राइम मीटिंग शाम 6 बजे तक चली। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बैठक की शुरूआत में ही में लंबित अपराधों को लेकर समीक्षा की। थाना प्रभारियों से एक-एक कर लंबित अपराधाें में विवेचना कहां तक पहुंची, आरोपियों की गिरफ्तार व जब्ती से लेकर अब तक की कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने संपत्ति संबंधी अपराधों में अधिक से अधिक पतारसी कर माल मशरुका की बरामदगी के लिए निर्देश दिए। सभी थाना प्रभारियों को कहा कि जब्त वाहन, माल के निराकरण व लंबित खात्मा खारजी के प्रकरणों का न्यायालय से निराकरण समय सीमा में कराए। गुंडे एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। बिना हेलमेट, सीटबेल्ट के प्रयोग न करने वालों एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करे। सीएम हेल्प लाइन, जनसुनवाई, लंबित पासपोर्ट के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के लिए कहा।

समीक्षा बैठक में जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राजेश रघुवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) महेंद्र तारणेकर, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल सिंह चौहान, एसडीओपी मूंदी मनोहर गवली, एसडीओपी हरसूद लोकेश सिंह ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक अजाक महेश कुमार दुबे एवं उप पुलिस अधीक्षक यातायात अनिल कुमार राय सहित जिले के समस्त थाना प्रभारी व चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।