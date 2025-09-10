Patrika LogoSwitch to English

कलेक्टर से पूछ बैठा युवक- साहब… 2040 में आइएएस की परीक्षा किस तरह होगी…

-जनसुनवाई में पहुंचा मानसिक रूप से बीमार युवक, जमकर किया हंगामा -कलेक्टर ने दी समझाइश, नहीं माना, पुलिसकर्मियों ने किया बाहर

खंडवा

Manish Arora

Sep 10, 2025

जनसुनवाई में मंगलवार को एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहां पहुंचे एक युवक ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिया। युवक ने कहा कि वर्ष 2040 में आइएसए की परीक्षा किस तरह से होगी। कलेक्टर ने कहा भई 15 साल आगे की बात कैसे बताई जा सकती है। इसके बाद युवक जिद पर अड़ गया। साथ ही कई तरह के सवाल पूछने लगा।

युवक द्वारा खुद को बेरोजगार बताते हुए सरकार से बेरोजगारी भत्ता दिलाने की भी मांग की गई। जब कलेक्टर ने कहा कि विधिवत आवेदन किया जाए, पात्रता होगी तो मिल जाएगा। इस पर युवक हंगामा करने लगा। यहां मौजूद कलेक्ट्रेट कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों द्वारा उसे बाहर किया गया। जानकारी के मुताबिक उक्त युवक आनंद नगर क्षेत्र का रहने वाला है और हर जनसुनवाई में कुछ न कुछ आवेदन लेकर आता है। पिछली बार उसने अपने पिता की एफडी तुड़वाकर रुपए दिलाने की मांग कलेक्टर से की थी। बताया जा रहा है कि उक्त युवक मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज भी चल रहा है। इस मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि जनसुनवाई में हर किसी को अपनी समस्या सुनाने, आवेदन देने का अधिकार है। किसी को रोक नहीं सकते।

10 Sept 2025 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / कलेक्टर से पूछ बैठा युवक- साहब… 2040 में आइएएस की परीक्षा किस तरह होगी…

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

कलेक्टर से युवक ने किया सवाल, बुलानी पड़ गई पुलिस, अजीब है मामला

Khandwa Collector Rishav Gupta
खंडवा

सहकारिता की हड़ताल : पीडीएस की 447 दुकानों पर ताला, 10 लाख गरीबों का 36 लाख क्विंटल राशन का वितरण रूका

co-operation
खंडवा

नगर निगम : 50 वार्डों में विकास के लिए खोले 90 टेंडर, नवरात्रि में होंगे भूमि पूजन

Municipal council
खंडवा

एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला, कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से दिया इस्तीफा

Former MP Congress state president Arun Yadav resigned from Congress office trust
खंडवा

अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस : जनजातीय मंत्री के गृह जिला में आजादी के 79 साल बाद भी 84 हजार असाक्षर, खालवा में सबसे खराब अनपढ़

International Literacy Day:
खंडवा
