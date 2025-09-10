कलेक्टर से पूछ बैठा युवक- साहब… 2040 में आइएएस की परीक्षा किस तरह होगी…

जनसुनवाई में मंगलवार को एक अजीब नजारा देखने को मिला। यहां पहुंचे एक युवक ने कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने अजीब सवाल पूछना शुरू कर दिया। युवक ने कहा कि वर्ष 2040 में आइएसए की परीक्षा किस तरह से होगी। कलेक्टर ने कहा भई 15 साल आगे की बात कैसे बताई जा सकती है। इसके बाद युवक जिद पर अड़ गया। साथ ही कई तरह के सवाल पूछने लगा।

युवक द्वारा खुद को बेरोजगार बताते हुए सरकार से बेरोजगारी भत्ता दिलाने की भी मांग की गई। जब कलेक्टर ने कहा कि विधिवत आवेदन किया जाए, पात्रता होगी तो मिल जाएगा। इस पर युवक हंगामा करने लगा। यहां मौजूद कलेक्ट्रेट कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों द्वारा उसे बाहर किया गया। जानकारी के मुताबिक उक्त युवक आनंद नगर क्षेत्र का रहने वाला है और हर जनसुनवाई में कुछ न कुछ आवेदन लेकर आता है। पिछली बार उसने अपने पिता की एफडी तुड़वाकर रुपए दिलाने की मांग कलेक्टर से की थी। बताया जा रहा है कि उक्त युवक मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज भी चल रहा है। इस मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि जनसुनवाई में हर किसी को अपनी समस्या सुनाने, आवेदन देने का अधिकार है। किसी को रोक नहीं सकते।