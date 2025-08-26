Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

खंडवा

चोरी का खुलासा… लोकेशन छुपाने कर लेते थे मोबाइल बंद, यहीं बना शंका का कारण, धराए चोर

-हरसूद पुलिस ने नकबजनी करने वाले गिरोह का किया खुलासा, 7 लाख माल बरामद

खंडवा

Manish Arora

Aug 26, 2025

कहते है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, कानून की पकड़ से बच नहीं पाता है। ऐसा ही मामला हरसूद थाना क्षेत्र में सामने आया है। शातिर चोर गिरोह चोरी के समय लोकेशन ट्रेस न हो, इसके लिए अपने मोबाइल बंद कर लेता था। यहीं चालाकी उनकी गिरफ्तारी का कारण भी बनी। हरसूद पुलिस ने नकबजनी करने वाले चोर गिरोहा का खुलासा किया। पुलिस ने तीन चोरों के पास से 7 लाख रुपए का मश्रुका भी बरामद किया। इस मामले में माल खरीदने वाले एक अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।

हरसूद थाना क्षेत्र अंतर्गत सेक्टर 5 हरसूद स्थित एक सूने मकान में 16 अगस्त को चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा अपराधियों को पकडऩे के निर्देश जारी किए गए। एएसपी ग्रामीण राजेश रघुवंशी द्वारा एसडीओपी हरसूद लोकेंद्रसिंह ठाकुर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। हरसूद टीआई निरीक्षक राजकुमार राठौर को विवेचना के दौरान सूचना मिली कि सेक्टर 6 में कुछ लोग किराये का मकान लेकर रह रहे है, संभवत: ये चोर हो सकते है। पुलिस ने संदेहियों के मोबाइल नंबर की टॉवर लोकेशन व डिटेल पता की। संदेहियों के मोबाइल चोरी की घटनाओं के दौरान रात से लेकर सुबह तक बंद पाए गए। इसी आधार पर पुलिस ने पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया।

दो दोस्त, तीसरा खेल में मिला, बन गया गिरोह
पुलिस ने तीनों संदेही आरोपियों शुभम पिता भगवानसिंह निवासी इनपुन पुनर्वास, मांगीलाल उर्फ गोलू पिता भैयालाल निवासी घोघलगांव पुनर्वास, दुर्गेश पिता सुरेश निवासी फोकटपरा छनेरा और बेचवाल समर पिता बजारी निवासी हुगली पश्चिम बंगाल, हाल मुकाम सनावद से पूछताछ की। इसमें शुभम पुराना चोर निकला और मांगीलाल का दोस्त है। शरद से दोनों की दोस्ती क्रिकेट खेलते हुए हुई थी। तीनों ने मिलकर गिरोह बना लिया और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगे।

दिन में करते थे रैकी, रात में चोरी
चोर गिरोह ने हरसूद में किराये का मकान लिया और दिन में बाइक से सूने मकानों की रैकी करते थे। इस दौरान भी वो अपने मोबाइल बंद कर लेते थे। रात को चोरी की घटना को अंजाम देने से पहले दो-तीन किमी दूरी पर ही मोबाइल बंद करते और चोरी की घटना को अंजाम देते। आरोपियों की निशानदेही पर सोने, चांदी के जेवर, दो बाइक कुल 7 लाख का माल बरामद किया गया। रविवार चारों आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी हरसूद निरीक्षक राजकुमार राठौर, उनि रमेश मोरे, सउनि नानाराम पाटीदार, नरेन्द्रसिंह वर्मा, प्रआर हरिओम मीणा, शिवशंकर उपाध्याय, मंगलसिंह चौहान, आर. दिलीप बोरखेडे, भगवानसिंह मस्कोले, हेमंत जाट की सराहनीय भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 12:51 pm

Published on:

26 Aug 2025 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / चोरी का खुलासा… लोकेशन छुपाने कर लेते थे मोबाइल बंद, यहीं बना शंका का कारण, धराए चोर

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

खाद : 5 हजार टन यूरिया, 3 हजार डीएपी खाद कम आई, आंसू बहा रहे किसान

dap-urea
खंडवा

शिक्षक दिवस : शैक्षणिक, खेल-कूद गतिविधियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 150 शिक्षक सम्मानित

teacher's Day
खंडवा

शिक्षक दिवस : ‘ प्रदन्या ’ का कमाल…10 वीं का रिजल्ट था 30 फीसदी…शिक्षकों के मॉडल से 1000 बच्चों को 90 अंक, बनी राष्ट्रीय पहचान

Teacher's Day
खंडवा

ओंकारेश्वर डैम के 21 गेट खुले, तेजी से बढ़ा नर्मदा और क्षिप्रा का जलस्तर, प्रशासन का अलर्ट जारी

Omkareshwar Dam 21 Gates Open
खंडवा

अवनि की नई सुबह… मां ने नौकरी छोड़ थामा हाथ…खुशियों की लहर खंडवा से मुंबई तक दौड़ गई

Central Adoption Resource Authority(CARA)
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट