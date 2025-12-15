पुलिस के सामने चोरी, आधी रात को दुकान का ताला तोड़ा, पिकअप में भर लिया सामान

घटना शुक्रवार रात करीब 1.40 बजे की है। शनिवार सुबह मामले में शिकायत करने थाने आए इरफान अहमद ने बताया कि चौकीदार ने पुलिस को सूचना दी। थाने से दो पुलिसकर्मी बाइक पर आए थे उनके सामने भी बदमाश ताला तोड़ते रहे। इसके बाद उनके सामने ही वहां से जाते रहे। जब उन्होंने ऊपर से पुलिकर्मियों को बताया कि यह सब चोर हैं तो वे हरकत में आए और वीडियो बनाने लगे। इस बीच अधिकांश लोग वहां से भाग गए थे।

मेरी दुकान खाली कर दी

फखरुद्दीन ने बताया कि बदमाशों ने उसकी दुकान का ताला तोड़कर सामान निकाल लिया। सामान पिकअप वाहन में भर लिया। इसके बाद मेरी दुकान से ही बिजली कनेक्शन लेकर इरफान की दुकान का ताला कटर मशीन से काटा। इस बीच दो पुलिसकर्मी वाहन में आ गए थे। लेकिन वे रोकने की बजाए उनसे बात करते रहे। बदमाशों में एक पुलिसकर्मियों का परिचित था। इस दौरान गश्त करते हुए पुलिस की गाड़ी आई। उन्होंने पिकअप को थाने भिजवाया।

दुकान पर कब्जे के लिए दिया कांटेक्ट

बताया जाता है कि विनायक उपाध्याय ने दो दुकान खरीदी है। जिसपर पहले से एक व्यवसायी बसा हुआ है। इस उपाध्याय ने सिघाड़ तलाई के अनिल को दुकान खाली करने की सुपारी दी थी। जिसके चलते वह लोगों साथ लेकर दुकान पर कब्जा करने पहुंचा था। एक दुकान पर कब्जा कर सामान पिकअप वाहन में भर लिया था। दूसरी दुकान पर भी कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय

सीसीटीवी कैमरे में करीब सात मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। रात में पिकअप वाहन थाने लाने के बाद मामला ठंडा पड़ गया था, लेकिन शनिवार सुबह वीडियो वायरल होने के बाद कोतवाली पुलिस सक्रिय हुई। इसके बाद पुलिसकर्मियों के परिचित युवक सहित अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

– इस मामले में 15 से अधिक आरोपियों पर नकबजनी की धारा में केस दर्ज किया है। मामले में अभी तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शेष आरोपियों को वीडियो देखकर पहचान कर तलाश रहे हैं। उन्हें भी शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। दुकान पर कब्जा करवाने या करने की चर्चा भी उन तक पहुंची है। जिसकी जांच करवाई जा रही है। – अभिनव बारंगे, नगर पुलिस अधीक्षक।