खंडवा

सडक़ों के निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं- मंत्री राकेश सिंह

-पीडब्लयूडी मंत्री ने करोड़ों की लागत के निर्माण कार्यों का किया थोकबंद भूमि पूजन -कहा -सडक़ निर्माण पर नजर रखेंगे इंजीनियर, क्वालिटी बिगाड़ी तो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट

खंडवा

Manish Arora

Nov 27, 2025

सडक़ों के निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, हमारे इंजीनियर इस पर नजर रखेंगे और माह में दो बार चलित लैब से इसकी जांच कराई जाएगी। यदि ठेकेदार ने क्वालिटी बिगाड़ी तो उसे सीधे ब्लैक लिस्ट करेंगे। जनता से भी अपील है कि सडक़ों के निर्माण पर नजर रखे और गुणवत्ता के संबंध में कोई भी शिकायत हो तो वरिष्ठ अधिकारी से उसकी शिकायत करें। यह बात बुधवार को प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कही।

बुधवार को मंत्री राकेश सिंह ने ओंकारेश्वर, छैगांवमाखन, पंधाना के डुल्हार में सडक़ निर्माण के थोकबंद भूमि पूजन किए। उन्होंने कहा आधुनिक तकनीक से सडक़ों की गुणवत्ता की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। सडक़ों के निर्माण के दौरान अब जल एवं पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ओंकारेश्वर के नागर घाट पर 18.81 करोड़ रुपए लागत से बर्फानी आश्रम तक पहुंच मार्ग सहित 3 छोटे पुलों के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। साथ ही 8.49 करोड़ रुपए लागत से निर्मित होने वाले सर्किट हाउस के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। वहीं नर्मदा तट पर फ्लोटिंग जेट्टी सिस्टम, गोमुख घाट, बाणगंगा घाट और ब्रह्मपुरी घाट पर 49.74 लाख रुपए लागत के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया। यहां परिषद अध्यक्ष मनीषा परिहार, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा, एसडीएम पुनासा पंकज वर्मा, सहायक कलेक्टर व सीएमओ डॉ. श्रीकृष्णा सुशीर मौजूद थे।

जिस जगह से मिट्टी खोदी, वहां बनाए तालाब
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जिस स्थान से सडक़ों के लिए मिट्टी खोदी जाएगी, वहां लोक कल्याण सरोवर नामक तालाब बनाए जाएंगे। इस तरह के 800 तालाब प्रदेश में अभी तक बनाए जा चुके हैं। इसके बाद मंत्री सिंह ने बहु प्रतिक्षित खंडवा-डुल्हार-पंधाना मार्ग 17.60 किमी लागत 52.07 करोड़ का भूमिपूजन डुल्हार में किया। साथ ही चिचगोहन से खेरदा के बीच 6.23 करोड़ की लागत से 4.20 किमी मार्ग, सिरसोद से भीलखेड़ा फाटा के बीच 3.49 करोड़ की लागत से 2.20 किमी मार्ग तथा 6.79 करोड़ की लागत से लोक निर्माण विभाग के संभागीय कार्यालय भवन एवं 9 शासकीय आवासों के निर्माण कार्य का भी भूमिपूजन किया। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पंधाना विधायक छाया मोरे, खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे, पंधाना विधायक नारायण पटेल, जिपं अध्यक्ष पिंकी सुदेश वानखेडे, महापौर अमृता अमर यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, पंधाना जनपद अध्यक्ष सुमित्रा काले, जिपं सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद थे।

जन भावना के अनुरूप बनेगा ममलेश्वर लोक
सिंहस्थ को लेकर मंत्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सिंहस्थ सफल होगा। ओंकारेश्वर में कई विकास कार्य कराए जाएंगे। ममलेश्वर लोक को लेकर उन्होंने कहा जो भी विकास कार्य होंगे जनता को साथ लेकर, जनभावना के अनुरूप किए जाएंगे। ममलेश्वर लोक भव्य बने, लेकिन इसके लिए जनता और जनप्रतिनिधियों की मंशा अनुरूप ही कार्य किया जाएगा।

27 Nov 2025 11:38 am

