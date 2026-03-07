7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले तीन आरोपियों को पैदल घूमाया, अब 94 आरोपियों की तलाश

पुलिस पर पथराव कर राह चलते लोगों को रोककर मारपीट करने के मामले में 97 लोगों पर केस दर्ज किया हैं, जिसमें 22 नामजद आरोपी है। इसमें मोघट पुलिस ने थाने में भीड़ जमा करने वाले मुख्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को सबक सिखाने के लिए थाने से ऐयू चौराहे तक पैदल घुमाया गया। इस दौरान सड़क के पर देखने वालों की भीड़ लगी रही।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Mar 07, 2026

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर सिंघाड़ तलाई निवासी मुजाहिद पिता रऊफ अहमद कुरैशी, अजहर पिता इरशाद खान निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और मुदस्सर पिता शेख नईम निवासी सिंघाड़ तलाई भीड़ के साथ मोघट थाने पहुंचे थे। थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया था। जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने थाने पर पथराव किया और राह चलते लोगों के साथ मारपीट की। जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर कर दिया था।

इस मामले में शुक्रवार को आरोपी मुजाहिद कुरैशी, अजहर खान और मुदस्सर को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को मोघट थाने से पैदल नेहरु स्कूल के ऐयू चौराहे तक पैदल ले जाया गया। थाना प्रभारी धीरेश धारवाल ने बताया कि पथराव व मारपीट करने के मामले में दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। युवती व उसके भाई के साथ मारपीट करने के मामले में 50 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज है। वहीं शासकीय कार्य में बाधा कर पुलिस पर पथराव करने के मामले में 22 नामजद और 25 अज्ञात आरोपी है। इसमें से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शेष की तलाश की जा रही है। पथराव में थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक आनंद चौधरी, आरक्षक अंकुश भालेराव और आरक्षक वाहन चालक संजय घायल हुआ है।

पुलिस पर पथराव कर बलवा करने के यह हैं आरोपी

आरोपी सोहेल नमक निवासी परदेशीपुरा, सोहेल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मलिक जर्मन निवासी इमलीपुरा, कासिम पिता इमरान डाली निवासी घासपुरा, मोहसिन लाला पिता इमरान डाली निवासी घासपुरा, आमीर पिता नब्बू बेकरी वाला निवासी मोघट थाने के पीछे, सोहेब पिता जमील निवासी इमलीपुरा, सरफरोश पिता फिरोज कुरैशी निवासी स्लाटरहाउस के पास इमलीपुरा, सलीम बुरहानपुरी निवासी शक्कर तालाब, जसीम निवासी मोघट थाने के पीछे, मुजाहिद कुरैशी निवासी सिंघाड तलाई, गोलू इक्का पंचर दुकान वाला शिवाजी चौक, साहिल पिता युनूस निवासी इमलीपुरा, आदिल मंसूरी निवासी उट कुआं, एआइएमआइएम पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष जाहिद निवासी शक्कर तालाब , शेख फराज निवास अमन नगर, कासिम पिता जाकिर पाइप निवासी खानशावाली, अजहर खान निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, अफसाना पति युसुफ निवासी खानशावाली, अदन्नान निवासी घासपुरा, गुडडू निवासी इमलीपुरा और मुदस्सर पिता शेख नईम निवासी सिंघाड़ तलाई और 25 अन्य लोगों के विरुद्ध बलवा करने सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 12:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / पुलिस पर पत्थर फेंकने वाले तीन आरोपियों को पैदल घूमाया, अब 94 आरोपियों की तलाश

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

टैक्स : 9 साल बाद टैक्स के दायरे में आएंगे 10 हजार नई संपत्तियां, निगम की बढ़ेगी आय

property tax
खंडवा

MP के पुलिस थाने में इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हंगामा, करना पड़ा लाठीचार्ज

commotion erupted moghat police station over Instagram post mp news
खंडवा

'3 Idiots' की तरह बाइक पर घायल लेकर इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचे युवक

khandwa
खंडवा

खग्रास चंद्र ग्रहण आज… किसी भी ग्रहण के सूतक काल में भी बंद नहीं होते श्री दादाजी धाम के पट

Lunar eclipse
खंडवा

गौरीकुंज वर्सेस गीता भवन… यूनियन क्लब ने दी थी जमीन, अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट नाम नहीं बदल सकते

gourikunj kishor kumar
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.