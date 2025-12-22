पॉवर ग्रिड के बाहर खड़ी तीन कारों में लगी आग

घटना शुक्रवार रात करीब तीन बजे की है। हरसूद रोड पर पॉवर ग्रिड के बाहर खड़ी तीन कारों में अचानक आग की लपटे निकलती देख गार्ड ने थाने में सूचना की थी। जिसके बाद मौके पर रात में गश्त कर रहे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि तब तक दो कार पुरी तरह से जल गई थी। वहीं अपर कलेक्टर अरविंद चौहान की अटैच कार का आधा हिस्सा जल गया था। उन्होंने यह कार दिलीप बिरला के पास अटैच करवाई थी।

कार मालिक रतागढ़ निवासी लालचंद मौर्य ने बताया कि किसी ने उनकी कार मैं आग लगा दी। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य ने बताया कि आग में तीन कार जली है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देख रहे हैं। फिलहाल केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।