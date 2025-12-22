22 दिसंबर 2025,

सोमवार

खंडवा

पॉवर ग्रिड के बाहर खड़ी तीन कारों में लगी आग

हरसूद रोड पर कार में आग लगाने का मामला सामने आया है। बदमाश ने एक कार में आग लगा दी थी। जिससे एक-एक कर तीन कार जल गई। जिसमें एक कार अपर कलेक्टर की है। जिसे उन्होंने अटैच करवाया था। पुलिस ने अज्ञात बदमाश पर केस दर्ज घटना की जांच शुरू की है।

खंडवा

image

Deepak sapkal

Dec 22, 2025

घटना शुक्रवार रात करीब तीन बजे की है। हरसूद रोड पर पॉवर ग्रिड के बाहर खड़ी तीन कारों में अचानक आग की लपटे निकलती देख गार्ड ने थाने में सूचना की थी। जिसके बाद मौके पर रात में गश्त कर रहे पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि तब तक दो कार पुरी तरह से जल गई थी। वहीं अपर कलेक्टर अरविंद चौहान की अटैच कार का आधा हिस्सा जल गया था। उन्होंने यह कार दिलीप बिरला के पास अटैच करवाई थी।

कार मालिक रतागढ़ निवासी लालचंद मौर्य ने बताया कि किसी ने उनकी कार मैं आग लगा दी। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण आर्य ने बताया कि आग में तीन कार जली है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज देख रहे हैं। फिलहाल केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Published on:

22 Dec 2025 12:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / पॉवर ग्रिड के बाहर खड़ी तीन कारों में लगी आग

