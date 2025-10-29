यूपी के व्यक्ति से तीन देशी पिस्टल जब्त, बस से खंडवा पहुंचकर ट्रेन से भागने की तैयारी में था आरोपी

छैगांवमाखन थाने के देशगांव पुलिस को सोमवार रात सूचना मिली की इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर रुधी रोड अंडर बायपास ब्रिज पर एक व्यक्ति खड़ा है। उसके पास बंदूक है, वह बस से खंडवा जाने की फिराक में है। इस सूचना पर देशगांव चौकी प्रभारी राजेंद्र सोलंकी के पुलिसकर्मियों के साथ बताए गए स्थान पर पहुंचे।

घेराबंदी कर आरोपी खजान सिंह पिता पुत्तु सिंह लोधी (43) निवासी ग्राम डिकोली जागीर, उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि आरोपी के पास से तीन पिस्टल जब्त की है। आरोपी ने कपड़े के झोले में पिस्टल छुपा रखी थी। खरगोन के पास एक गांव में रहने वाले सिकलीगर से खरीदकर यूपी ले जा रहा था। आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर पूछताछ की गई है। यूपी में उस पर कई गंभीर अपराध दर्ज है।