तीन पुलिया ओवर ब्रिज… विभाग बोल रहा 8 माह, आप 12 माह, इसके बाद 13वां महीना नहीं होना चाहिए

सात साल से बन रहे तीन पुलिया ओवर ब्रिज के रेलवे साइट के तीन स्पॉन को सेंट्रल रेलवे बोर्ड से अनुमति मिल गई है। तीन स्पॉन का काम दो ठेकेदारों किया जाएगा। मंगलवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सेतू निगम, रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ खेड़ापति हनुमान के पास एसीईएन ऑफिस के पास साइट पर पहुंचे। यहां सेतू निगम अधिकारी ने बताया 8 माह का समय दिया गया है, ठेकेदार बोले 12 माह का समय लग जाएगा। इस पर सांसद ने कहा विभाग 8 माह बोल रहा है, आप 12 माह, इसके बाद 13वां महीना नहीं होना चाहिए।

ठेकेदारों ने बताया कि पाइल बोरिंग का काम एक-दो दिन में शुरू हो जाएगा। रेलवे को लाइन िशिफ्ट करनी है। ऊपर लगाए जाने वाले स्टील के स्पॉन फैक्ट्री से बनकर आएंगे। यहां असेंबल करने के लिए रेलवे से ब्लाक लेना पड़ेगा। रेलवे 4 घंटे का ब्लाक देने की बात कहती है, लेकिन कभी दो घंटे से ज्यादा नहीं दिया। वहीं, सेतू निगम एसडीओ विनोद बरकने ने बताया हम रेलवे को एसीईएन ऑफिस का रुपया जमा करा चुके है, इसके तोडऩे के बाद ही आगे का काम शुरू होगा।

सर्विस रोड के लिए जगह भी नहीं मिल रही

वहीं, पीएचक्यू से सिविल लाइन की ओर पुलिस लाइन क्षेत्र से सर्विस रोड के लिए जगह की अनुमति भी नहीं मिलने की बात बताई। सांसद ने कहा सारी बाधाएं दूर कराएंगे, नवंबर 2026 को हर हाल में इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान विधायक कंचन तनवे, एडीएम केआर बड़ोले, एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई, एईएन हरिओम मीणा, सब इंजीनियर गजानन भावसार, अरुण गंगराड़े, पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश कोटवाले, धर्मेंद्र बजाज, मनोज सोनी, सुनील जैन, प्रदीप यादव, चंद्रेश पचौरी, सतनाम होरा सहित अन्य मौजूद रहे।