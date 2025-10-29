Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

तीन पुलिया ओवर ब्रिज… विभाग बोल रहा 8 माह, आप 12 माह, इसके बाद 13वां महीना नहीं होना चाहिए

-सांसद की रेलवे स्पॉन ठेकेदार को दो टूक, नवंबर 26 में हो इसका लोकार्पण -एसडीओ ने कहा एसीईएन ऑफिस को तोडऩा जरूरी, सांसद ने दिए निर्देश

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 29, 2025

सात साल से बन रहे तीन पुलिया ओवर ब्रिज के रेलवे साइट के तीन स्पॉन को सेंट्रल रेलवे बोर्ड से अनुमति मिल गई है। तीन स्पॉन का काम दो ठेकेदारों किया जाएगा। मंगलवार को सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सेतू निगम, रेलवे अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ खेड़ापति हनुमान के पास एसीईएन ऑफिस के पास साइट पर पहुंचे। यहां सेतू निगम अधिकारी ने बताया 8 माह का समय दिया गया है, ठेकेदार बोले 12 माह का समय लग जाएगा। इस पर सांसद ने कहा विभाग 8 माह बोल रहा है, आप 12 माह, इसके बाद 13वां महीना नहीं होना चाहिए।

ठेकेदारों ने बताया कि पाइल बोरिंग का काम एक-दो दिन में शुरू हो जाएगा। रेलवे को लाइन िशिफ्ट करनी है। ऊपर लगाए जाने वाले स्टील के स्पॉन फैक्ट्री से बनकर आएंगे। यहां असेंबल करने के लिए रेलवे से ब्लाक लेना पड़ेगा। रेलवे 4 घंटे का ब्लाक देने की बात कहती है, लेकिन कभी दो घंटे से ज्यादा नहीं दिया। वहीं, सेतू निगम एसडीओ विनोद बरकने ने बताया हम रेलवे को एसीईएन ऑफिस का रुपया जमा करा चुके है, इसके तोडऩे के बाद ही आगे का काम शुरू होगा।

सर्विस रोड के लिए जगह भी नहीं मिल रही
वहीं, पीएचक्यू से सिविल लाइन की ओर पुलिस लाइन क्षेत्र से सर्विस रोड के लिए जगह की अनुमति भी नहीं मिलने की बात बताई। सांसद ने कहा सारी बाधाएं दूर कराएंगे, नवंबर 2026 को हर हाल में इसका लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान विधायक कंचन तनवे, एडीएम केआर बड़ोले, एसडीएम ऋषि कुमार सिंघई, एईएन हरिओम मीणा, सब इंजीनियर गजानन भावसार, अरुण गंगराड़े, पूर्व जिलाध्यक्ष हरीश कोटवाले, धर्मेंद्र बजाज, मनोज सोनी, सुनील जैन, प्रदीप यादव, चंद्रेश पचौरी, सतनाम होरा सहित अन्य मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Oct 2025 12:44 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / तीन पुलिया ओवर ब्रिज… विभाग बोल रहा 8 माह, आप 12 माह, इसके बाद 13वां महीना नहीं होना चाहिए

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

रैन वॉटर हार्वेस्टिंग : जल संरचनाएं विकसित करने देश में हम नंबर वन, यहां पिछड़ रहे

Rain water Harvesting
खंडवा

मंडी में मक्का का भाव कम मिलने से भड़के किसान, हाइवे तक आठ घंटे हंगामा, 4 किमी लंबा जाम

corn in the market
खंडवा

कैसे करेंगे कैच द रैन….लटक रहे पाइप, ज्वाइंट खुले तो सोकपिट में जमा कचरा

water harvesting project
खंडवा

तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को रौंदा, आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्काजाम कर रोक दिया हाइवे

खंडवा

एमपी में अचानक बदला मौसम, 21, 22, 23 अक्टूबर को तेज बारिश की चेतावनी IMD Alert

खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.