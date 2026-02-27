27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

तीन पुलिया ओवर ब्रिज… एक तरफ जगह के लिए अतिक्रमण साफ, दूसरी तरफ सरकारी जमीन के लिए जद्दोजहद

-अंतिम चरण में पुल का काम, अब तक नहीं मिली पुलिस विभाग से जमीन -सिविल लाइन सर्विस रोड के अभाव में डेढ़ किमी का लंबा फेरा लगाना होगा

Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Feb 27, 2026

तीन पुलिया ओवर ब्रिज का काम अब अंतिम चरण तक पहुंच गया है। यहां पुल की तीनों भुजाओं को जोडऩे की तैयारी की जा रही है। तीन पुलिया साइड में पुल के अप्रोच के लिए अतिक्रमण तक हटाया गया है। वहीं, सिविल लाइन सर्विस रोड के लिए सरकारी जमीन के लिए अब भी जद्दोजहद चल रही है। पुलिस लाइन की दो सौ मीटर जमीन की अनुमति अब तक सेतू निगम को नहीं मिली है।

तीन पुलिया ओवर ब्रिज के तीन पुलिया साइड की ओर रेलवे की जमीन से लगे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद गुरुवार को सेतू निगम अधिकारियों ने यहां पुल की अप्रोच के लिए मेजरमेंट किया। यहां पुल की अप्रोच डिवाइडर तक बनाई जानी है। इसके लिए अभी चार दुकानों को तोड़ा जाना भी बाकी है। अप्रोच रोड के लिए पुल की रिटर्निंग वॉल भी तोडकऱ आगे बढ़ाई जाएगी। मेजरमेंट के लिए पहुंचे सेतू निगम अधिकारियों द्वारा यहां मलबा हटाने का भी इंतजार किया जा रहा है। जिसके बाद पुल के अप्रोच रोड की दिशा तय की जाएगी।

टैगोर पार्क से इंदिरा चौक होकर जाना होगा
इधर सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस पेट्रोल पंप से सर्किट हाउस चौराहा तक सर्विस लाइन का काम अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। खंडवा पुलिस अधीक्षक द्वारा एनओसी दिए जाने के बाद मामला पीएचक्यू में अटका हुआ है। सर्विस रोड के लिए जगह नहीं मिलने से पुल आरंभ होने के बाद सिविल लाइन की ओर से आने वाले वाहनों को गणेश तलाई की ओर जाने के लिए लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। यहां टैगोर पार्क से होकर इंदिरा चौक, सूरजकुंड रोड होते हुए ही गणेश तलाई की ओर जा सकेंगे। जिसके लिए करीब डेढ़ से दो किमी अधिक का फेरा वाहनों को पड़ेगा। सर्विस रोड बन जाने से महज दो सौ मीटर का ही सफर करना पड़ेगा।

अप्रैल तक पियर केप डल जाएंगे
तीन पुलिया ओवर ब्रिज के रेलवे साइट का काम भी तेजी से चल रहा है। यहां साउथ सेंट्रल लाइन पर दो पियर में से एक पर पियर केप डाल दिया गया है और दूसरे को डालने की तैयारी है। इसके बाद स्टील के स्ट्रक्चर को असेंबल कर इसके उपर जोड़ा जाएगा। वहीं, सेंट्रल रेलवे के तीन पियर की बोरिंग काम भी किया जा रहा है। सेंट्रल रेलवे के पियर खड़े होने के बाद यहां स्पॉन के लिए रेलवे से ब्लॉक भी लिए जाएंगे। विभाग के अनुसार अक्टूबर अंत तक पुल को आरंभ करने की तैयारी है।

अनुमति नहीं मिली है
तीन पुलिया अप्रोच रोड का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। रेलवे साइट का काम भी चल रहा है। पुलिस लाइन सर्विस रोड के लिए अब तक अनुमति नहीं मिली है। जैसे ही अनुमति मिलेगी, तुरंत ही काम शुरू करा दिया जाएगा।
विनोद बरकने, एसडीओ सेतू निगम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 01:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / तीन पुलिया ओवर ब्रिज… एक तरफ जगह के लिए अतिक्रमण साफ, दूसरी तरफ सरकारी जमीन के लिए जद्दोजहद

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

MP में 2.5 लाख रूपये की रिश्वत मांग रही थी सुपरवाइजर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

khandwa news
खंडवा

ये कैसा आइसीयू.. तीन दिन से एसी बंद, मरीजों को पंखे से दे रहे ठंडक

खंडवा

ठगों ने सालभर में उड़ाए 3.88 करोड़, 14 लाख मिले, 70.43 लाख होल्ड पर

शहर में ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा दो मामलों में ठगों ने ज्यादा मुनाफे और सस्ते सोने का लालच देकर दो लोगों से कुल 1 करोड़ 57 लाख 99 हजार रुपये की ठगी कर ली।
खंडवा

टैक्स : गुजराती भवन, गुरुद्वारा अध्यक्ष समेत 65 संस्थाओं ने दबाया 1.25 करोड़ रुपए, कुर्की की तैयारी

urban administration
खंडवा

स्टेशन रोड : 16 दुकानें जमींदोज, व्यापारी बोले… होली तक मोहलत नहीं मिली, 23 साल की कमाई मलबे में तब्दील

Encroachment
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.