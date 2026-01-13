सपने में आकर परेशान करती थी तीन महिलाएं, युवक ने जहर पीकर दी जान

मामला खालवा थाना क्षेत्र के अंबापाट गांव का है। यहां अपनी बहन के घर 25 वर्षीय रामदास पिता रामलाल निवासी धारणी कुछ समय से रह रहा था। इसी गांव में उसके अन्य रिश्तेदार भी रहते थे, इसलिए वह उसे उपचार के लिए लेकर आए थे। जिससे की बाबाओं को दिखाकर उसे ठीक किया जाए, रामदास को बाहरी बाधा की शंका थी। गुरुवार को रामदास ने जंगल में जाकर जहर पी लिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती किया था। यहां उसकी देर रात मौत हो गई। शुक्रवार पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के हवाले किया गया। परिजन शव को धारणी लेकर गए। इस मामले में खालवा पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है।
सपने में तीन महिलाएं दिखती थी
मृतक के भाई धारणी निवासी प्रकाश का कहना है कि उसके भाई रामदास के सपने में तीन महिलाएं आती थी। वह उसे परेशान करती थी। जिससे की उसकी मानसिक िस्थति खराब हो गईथी। डॉक्टर से उपचार कराने के साथ ही तांत्रिक बाबा को भी दिखाया था। जिससे वह ठीक हो गया था। तीन माह सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों से उसकी हालत पहले की तरह हो गई थी। उसके सपने में तीन महिलाएं आने लगी थी। यह बात उसने हम सभी परिवार के लोगों को बताई। जिसके बाद से उसका उपचार किया जा रहा था।
