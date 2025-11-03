Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

टाउन हाल : 7 मंजिला होगा मल्टी कॉम्पलेक्स, 30 फीट नीचे परखी मिट्टी की मजबूती

पॉलीटेक्नीक कॉलेज की तकनीकी टीम ने निगम परिसर में मिट्टी की मजबूती परखने के लिए जांच शुरू की है। टीम ने जमीन के भीतर तीस फीट नीचे तक जांच कर रही है।

Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Nov 03, 2025

पॉलीटेक्नीक कॉलेज की तकनीकी टीम ने निगम परिसर में मिट्टी की मजबूती परखने के लिए जांच शुरू की है। टीम ने जमीन के भीतर तीस फीट नीचे तक जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद कॉम्पलेक्स की ड्राइंग डिजाइन फाइनल होगी। अभी जी-प्लास-5 का व्यवसायिक मॉल प्रस्तावित है।

तीस फीट नीचे तक जांच कर रही तकनीकी टीम

नगर निगम कार्यालय के पुराने भवन की जगह जल्द मल्टीपल यूनिट कॉम्पलेक्स ( व्यवसायिक मॉल ) का निर्माण शुरू होगा। रविवार को पॉलीटेक्नीक कॉलेज की तकनीकी टीम ने निगम परिसर में मिट्टी की मजबूती परखने के लिए जांच शुरू की है। टीम ने जमीन के भीतर तीस फीट नीचे तक जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद कॉम्पलेक्स की ड्राइंग डिजाइन फाइनल होगी। अभी जी-प्लास-5 का व्यवसायिक मॉल प्रस्तावित है।

महापौर को तकनीकी टीम ने बताई बारीकियां

जमीन के नीचे दो लेयर में तलघर को कुल मिलाकर सात मंजिला व्यवसायिक मॉल निर्माण किए जाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया हैै। नगर निगम परिसर में तकनीकी टीम ने मिट्टी परीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। दोपहर मिट्टी परीक्षण के दौरान महापौर अमृता यादव ने निरीक्षण करने पहुंची। महापौर को पॉलीटेक्नीक कॉलेज के प्राचार्य आरएस सिसोदिया ने महापौर को जानकारी दी। प्राचार्य ने कहा कि 30 फीट नीचे की मिट्टी की मजबूती का परीक्षण करेंगे।

मजबूती के आधार पर तय होगी डिजाइन

मजबूती के आधार पर ऊपरी हिस्से में निर्माण का एरिया तय होगा। इस दौरान महापौर ने तकनीकी टीम से कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी मानक और सुरक्षा उपायों की विस्तृत चर्चा की। इस दौरान कार्य पालन यंत्री उपाध्याय, उपयंत्री भरत सुरजाय समेत अन्य तकनीकी टीम रही।

पचास करोड़ लागत की डिजाइन तैयार

टाउन हाल पर मल्टीपल काम्प्लैक्स की वर्तमान डाइंग-डिजाइन के तहत पचास करोड़ रुपए है। रिपोर्ट आने के बाद डिजाइन फाइनल होने पर लागत घट-बढ़ सकती है। रिपोर्ट एक सप्ताह में आ जाएगी। इसके बाद डिजाइन चेंज हो सकती है। वर्तमान समय में तलघर को लेकर सात मंजिला की डिजाइन तैयार की गई है।

नए साल में नए भवन में शिफ्ट की तैयारी

महापौर ने कहा कि नगर निगम कार्यालय दिसंबर माह तक नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी है। नए भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण विभाग की रिपोर्ट मिली है कि दिसंबर तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा। नए साल में प्रवेश की संभावना है।

आधुनिक खंडवा के रूप में विकसित किया जा रहा

शहर को आधुनिक खंडवा के रूप में विकसित किया जा रहा है। व्यवसायिक मॉल से शहरवासियों को एक ही परिसर में बहुआयामी सुविधाएं मिलेंगी। इससे निगम के आय में भी वृद्धि होगी। बहुमंजिला व्यावसायिक मॉल का निर्माण के अगले चरण में प्रवेश कर सके। तकनीकी कार्य शुरू हो गया है। अमृता यादव, महापौर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 11:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / टाउन हाल : 7 मंजिला होगा मल्टी कॉम्पलेक्स, 30 फीट नीचे परखी मिट्टी की मजबूती

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

टाउन हाल : सात मंजिला होगा मल्टी कॉम्पलेक्स, 30 फीट नीचे परखी मिट्टी की मजबूती

Town Hall
खंडवा

एमपी में मदरसे में इमाम के कमरे में मिला नकली नोटों से भरा बैग…

khandwa
खंडवा

आदि कर्मयोगी अभियान : प्रदेश में ढाई लाख आदिवासियों के पास पक्की छत नहीं, 50 हजार बाहर कर रहे शौच

tribals
खंडवा

एमपी में ‘मंत्री विजय शाह’ ने कार्यकर्ता से पहनवाए जूते, वीडियो हुआ वायरल

खंडवा

मंदिर परिसर में फूड जोन का निर्माण करने जेसीबी लेकर पहुंचा निगम, विरोध में खड़े हुए पुजारी, पंजे में चढ़े कांग्रेसी

नगर निगम खंडवा
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.