टाउन हाल : 7 मंजिला होगा मल्टी कॉम्पलेक्स, 30 फीट नीचे परखी मिट्टी की मजबूती

पॉलीटेक्नीक कॉलेज की तकनीकी टीम ने निगम परिसर में मिट्टी की मजबूती परखने के लिए जांच शुरू की है। टीम ने जमीन के भीतर तीस फीट नीचे तक जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद कॉम्पलेक्स की ड्राइंग डिजाइन फाइनल होगी। अभी जी-प्लास-5 का व्यवसायिक मॉल प्रस्तावित है।
नगर निगम कार्यालय के पुराने भवन की जगह जल्द मल्टीपल यूनिट कॉम्पलेक्स ( व्यवसायिक मॉल ) का निर्माण शुरू होगा। रविवार को पॉलीटेक्नीक कॉलेज की तकनीकी टीम ने निगम परिसर में मिट्टी की मजबूती परखने के लिए जांच शुरू की है। टीम ने जमीन के भीतर तीस फीट नीचे तक जांच कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद कॉम्पलेक्स की ड्राइंग डिजाइन फाइनल होगी। अभी जी-प्लास-5 का व्यवसायिक मॉल प्रस्तावित है।
महापौर को तकनीकी टीम ने बताई बारीकियां
जमीन के नीचे दो लेयर में तलघर को कुल मिलाकर सात मंजिला व्यवसायिक मॉल निर्माण किए जाने का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया हैै। नगर निगम परिसर में तकनीकी टीम ने मिट्टी परीक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। दोपहर मिट्टी परीक्षण के दौरान महापौर अमृता यादव ने निरीक्षण करने पहुंची। महापौर को पॉलीटेक्नीक कॉलेज के प्राचार्य आरएस सिसोदिया ने महापौर को जानकारी दी। प्राचार्य ने कहा कि 30 फीट नीचे की मिट्टी की मजबूती का परीक्षण करेंगे।
मजबूती के आधार पर तय होगी डिजाइन
मजबूती के आधार पर ऊपरी हिस्से में निर्माण का एरिया तय होगा। इस दौरान महापौर ने तकनीकी टीम से कार्य की गुणवत्ता, तकनीकी मानक और सुरक्षा उपायों की विस्तृत चर्चा की। इस दौरान कार्य पालन यंत्री उपाध्याय, उपयंत्री भरत सुरजाय समेत अन्य तकनीकी टीम रही।
पचास करोड़ लागत की डिजाइन तैयार
टाउन हाल पर मल्टीपल काम्प्लैक्स की वर्तमान डाइंग-डिजाइन के तहत पचास करोड़ रुपए है। रिपोर्ट आने के बाद डिजाइन फाइनल होने पर लागत घट-बढ़ सकती है। रिपोर्ट एक सप्ताह में आ जाएगी। इसके बाद डिजाइन चेंज हो सकती है। वर्तमान समय में तलघर को लेकर सात मंजिला की डिजाइन तैयार की गई है।
नए साल में नए भवन में शिफ्ट की तैयारी
महापौर ने कहा कि नगर निगम कार्यालय दिसंबर माह तक नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी है। नए भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है। निर्माण विभाग की रिपोर्ट मिली है कि दिसंबर तक भवन बनकर तैयार हो जाएगा। नए साल में प्रवेश की संभावना है।
आधुनिक खंडवा के रूप में विकसित किया जा रहा
शहर को आधुनिक खंडवा के रूप में विकसित किया जा रहा है। व्यवसायिक मॉल से शहरवासियों को एक ही परिसर में बहुआयामी सुविधाएं मिलेंगी। इससे निगम के आय में भी वृद्धि होगी। बहुमंजिला व्यावसायिक मॉल का निर्माण के अगले चरण में प्रवेश कर सके। तकनीकी कार्य शुरू हो गया है। अमृता यादव, महापौर
