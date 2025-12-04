ट्रक ड्राइवर ने चुराया ट्रैक्टर, 24 घंटे में गिरफ्तार आरोपी

ग्राम हरसवाड़ा में 29 नवंबर रात में पवन पिता चैनसिंह गुर्जर के बाड़े से ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 12-जेडबी-9459 कोई चुराकर ले गया। अगले दिन पवन गुर्जर ने छैगांवमाखन थाने में चोरी की शिकायत की। थाने में अज्ञात चोर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर चोरी की तलाश की गई। छैगांवमाखन थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम धारवे और उनकी टीम ने चोर का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर मोकलगांव के पास टोल नाके पर कैमरे में चोर का ट्रैक्टर चुराकर ले जाते हुए फुटेज स्पष्ट नजर आ गया।

टीआइ धारवे ने बताया कि इस फुटेज के आधार पर ट्रैक्टर की तलाश के लिए अन्य चार स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी देखे। जिसके बाद आरोपी चंदन उर्फ चंदू पिता रूपचंद निवासी ग्राम हरसवाड़ा को गिरफ्तार किया है। उससे ट्रैक्टर जब्त किया है। आरोपी पेश से ट्रक ड्राइवर हैं, उसने अपने ही गांव में चोरी की। सोमवार को आरोपी चंदन को जिला न्यायालय पेश किया है। जहां से उसे जेल भेज दिया।