अनोखी गो सेवा… गाय माता के लिए लगाए कूलर, खिला रहे फल और सब्जी, ग्लूकोस का भी कर रहे इंतजाम

निमाड़ में पडऩे वाली गर्मी को देखते हुए सौ साल पुरानी गणेश गोशाला में गाय माता और गोवंश को गर्मी व उमस से राहत दिलाने विशेष प्रयास किए गए है। यहां गोवंश के लिए जंबो कूलर लगाकर ठंडी हवा का प्रबंध किया गया है। साथ ही गर्मी में गोमाता के लिए विशेष आहार के रूप में फलों को भी शामिल किया गया है। गोशाला की इस पहल को सभी गोभक्तों द्वारा सराहा जा रहा है।

गर्मी से बचाव का इंतजाम

अप्रेल माह की शुरुआत से ही पारा भी 38 से 40 डिग्री के बीच बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादलों के कारण उमस भी हो रही है। ऐसी स्थिति में गोवंश को गर्मी से बचाव के लिए श्री गणेश गोशाला में हर साल की तरह विशेष इंतजाम किए गए है। गोशाला समिति सचिव रामचंद्र मौर्य ने बताया कि गोशाला का संचालन 100 साल से भी अधिक समय से हो रहा है। यहां करीब 500 गोवंश मौजूद है। हरे चारे के साथ गोवंश को आहार के रूप में सब्जियां भी खिलाई जाती है। गर्मी को देखते हुए तरबूज, लौकी, हरी सब्जी की मात्रा बढ़ाई गई है। गोशाला समिति सदस्य भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया आगामी दिनों में गोवंश के लिए ग्लूकोस भी तैयार किया जाएगा। वेटनरी डॉक्टर्स के मार्गदर्शन में गोवंश के बाड़ों में दवाई का छिडक़ाव भी किया जा रहा है।