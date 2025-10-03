विजयादशमी… स्टेडियम में खुद ही जल गया रावण, नवचंडी पर कैरोसिन डालकर जलाना पड़ा

बुराई पर जीत के प्रतीक विजयादशमी पर्व पर बुराई रूपी रावण के पुतलों का दहन गुरुवार को शहर के पांच प्रमुख स्थानों सहित 150 से ज्यादा जगह पर हुआ। रावण दहन के दौरान स्टेडियम ग्राउंड पर अंजनी शक्ति संगठन का रावण आतिशबाजी की चिंगारी से स्वत: जल गया। वहीं, मां नवचंडी देवीधाम दशहरा मैदान पर गीला होने के कारण रावण को कैरोसिन डालकर जलाना पड़ा। सार्वजनिक रावण दहन के कार्यक्रमों में रंगबिरंगी आतिशबाजी भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही।

स्टेडियम ग्राउंड पर श्री नीलकंठेश्वर अंजनी शक्ति संगठन द्वारा 51 फीट का रावण बनाया गया था। यहां मंच पर अतिथि के रूप में विधायक कंचन तनवे, महापौर अमृता अमर यादव, पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल मौजूद थे। रावण दहन से पूर्व आतिशबाजी की जा रही थी। रात 8.10 बजे आतिशबाजी की चिंगारी रावण के पुतले पर गिरी और रावण धूं-धूंकर जल उठा। मंच पर संगठन के बलराम गोलानी, शिशिर गुप्ता, चंदन ठाकुर, अर्श पाठक, गगन गुप्ता, डॉ. एसएस राठौर भी मौजूद रहे। एसएन कॉलेज ग्राउंड पर श्री नीलकंठेश्वर गोलमाल बाबा दशहरा उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर अमृता अमर यादव, विधायक कंचन तनवे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी उपस्थित रहीं। आयोजक बलराम वर्मा ने बताया यहां रावण का दहन परमजीतसिंह नारंग ने किया। वहीं, रामनगर दशहरा मैदान पर भी 51 फीट के रावण का दहन किया गया।

दो घंटे चली आकाशीय आतिशबाजी

मां नवचंडी देवीधाम पर महंत बाबा गंगाराम के सानिध्य में 81 फीट के रावण दहन का आयोजन हुआ। यहां का प्रमुख आकर्षण आकाशीय आतिशबाजी रहा, जो करीब दो घंटे चली। रात 10.10 बजे रावण का दहन हो पाया। कार्यक्रम का संचालन प्रफुल्ल मंडलोई ने किया। यहां विधायक कंचन तनवे, कांग्रेस शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघवंशी, महंत बाबा गंगाराम, विधायक प्रतिनिधि मुकेश तनवे, हरीश कोटवाले, प्रमोद जैन उपस्थित रहे। वहीं, सिंधी समाज दशहरा समिति द्वारा नेहरू स्कूल ग्राउंड पर 61 फीट के रावण का दहन किया गया। रावण दहन से पूर्व यहां आतिशबाजी भी हुई। कार्यक्रम में विधायक, महापौर, निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, आलोक सेठी, अशोक पालीवाल उपस्थित रहे।