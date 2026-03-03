3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मायके से 15 दिन बाद लौटी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या

जिले में हत्या का एक सनसनी खेज मामला सामने आया है। जहां एक पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। सिर में कुल्हाड़ी से तीन वार किए, पीछे की तरफ से सिर फट गया था। हत्या के बाद शव को नाले के पास फेंक दिया। देर रात ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। रेलवे ट्रेक से पुलिस ने शव बरामद किया है।

Google source verification

खंडवा

image

Deepak sapkal

Mar 03, 2026

हरसूद थाना क्षेत्र के ग्राम दमदमा की घटना है। रविवार को गांव से कुछ दूर घुड़कई नाले में फूलवती पति रामप्रसाद (36) का शव पड़ा हुआ मिला था, जिसमें शरीर का आधा हिस्सा पानी की अंदर और बाकी बाहर था। इसकी सूचना मिलने पर हरसूद थाने से एसआइ लीला बघेल और एएसआइ नरेंद्र वर्मा घटनास्थल पहुंचे थे। महिला के शरीर पर धारदार हथियार से चोट के निशान होने पुलिस ने हत्या मानकर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला की फूलवती का पति रामप्रसाद भी गायब है। दोनों को दिन में सभी ने साथ में देखा था। इसके बाद पुलिस ने रामप्रसाद की तलाश की लेकिन रात तक उसका कुछ पता नहीं चला।

बेटे ने पिता के शव की शिनाख्त की
सोमवार सुबह करीब 10 बजे सूचना मिली की बरूड- छनेरा के बीच रेलवे ट्रेक खंबा नंबर 614 के पास एक व्यक्ति शव पड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने शव को बरामद कर हरसूद अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में रामप्रसाद का 19 वर्षीय पुत्र आकाश ने अपने पिता का टूटा हुआ मोबाइल, जो रेलवे ट्रेक से बरामद हुआ था उसे पहचान कर बताया कि शव उसके पिता रामप्रसाद का है। मोबाइल के वॉलपेपर पर आकाश की फोटो लगी हुई थी।

15 दिन बाद मायके से ससुराल आई थी

पुलिस जांच में यह बात सामने आई की फूलवती बाई का मायका खिरकिया थाना क्षेत्र के पास एक गांव का है। वह 15 दिन पहले अपने मायके गई थी। जहां से वह किसी ओर के साथ चली गई। करीब 15 दिन साथ रहने के बाद वह वापस अपने पति रामप्रसाद के पास दमदमा गांव आ आ गई। रविवार को पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इसके बाद रामप्रसाद ने कुल्हाड़ी से पत्नी के सिर पर तीन वार कर उसकी हत्या कर दी।

– चरित्र शंका के चलते विवाद में फूलवती की हत्या कर पति रामप्रसाद ने आत्महत्या कर ली। दोनों के शव पीएम बाद परिवार को सौंप दिए गए हैं। जांच में सामने आया है कि पत्नी की हत्या के बाद रामप्रसाद ने आत्मग्लानि के कारण स्वयं रेल्वे ट्रैक पर जाकर आत्महत्या की है। – मनोज कुमार राय, पुलिस अधीक्षक।


खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 12:17 pm

Published on:

03 Mar 2026 12:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Videos / मायके से 15 दिन बाद लौटी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

खग्रास चंद्र ग्रहण आज… किसी भी ग्रहण के सूतक काल में भी बंद नहीं होते श्री दादाजी धाम के पट

Lunar eclipse
खंडवा

गौरीकुंज वर्सेस गीता भवन… यूनियन क्लब ने दी थी जमीन, अनुबंध की शर्तों में स्पष्ट नाम नहीं बदल सकते

gourikunj kishor kumar
खंडवा

किशोर कुमार के बंगले को तो नहीं बचा पा रहे, अब उनके गौरीकुंज को गीता भवन में बदलने की तैयारी

gourikunj kishor kumar
खंडवा

तत्काल टिकट : यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, काउंटर पर नंबर लगाने 16 घंटे की वेटिंग, फिर भी निराश लौट रहे यात्री

Tatkal tickets
खंडवा

MP में 2.5 लाख रूपये की रिश्वत मांग रही थी सुपरवाइजर, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

khandwa news
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.