बाइक से शराब परिवहन करते हुए युवक गिरफ्तार, 60 लीटर शराब जब्त

सोमवार रात में मुखबीर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। रात में एसआइ अंकित सोलंकी ने स्टाफ के साथ मिलकर ग्राम कोरगला के पास घेराबंदी कर बाइक से जा रहे आरोपी जितेंद्र पिता जीवन निवासी कोरगला को रोका। मौके पर तलाशी लेने पर उसके पास कच्ची शराब मिली है। वह प्लास्टिक केन में शराब भरकर बेचने के लिए लेकर जा रहा था। सहायक जिला आबकारी अधिकारी सीएस मीणा ने बताया कि आरोपी जितेंद्र से 60 लीटर शराब जब्त की है। मंगलवार को आरोपी को कोर्ट पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।