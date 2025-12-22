जलेबी की दुकान पर काम करने वाले युवक ने आत्महत्या, रेलवे ट्रेक पर मिला शव

शनिवार सुबह रामेश्वर चौकी पुलिस को सूचना मिली की सिहाड़ा फेल के पास रेलवे ट्रेक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर चौकी प्रभारी एसआइ सुभाष नावड़े घटनास्थल पर पहुंचे। इस बीच परिवार के लोग भी जानकारी मिलने पर वहां आ गए थे। परिजन ने शव की शिनाख्त इरफान के रूप में की। पुलिस ने शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां मरच्यूरी रूम के सामने परिवार, रिश्तेदार व खत्री समाज के लोगों की भीड़ लग गई। एसआइ नावड़े ने बताया कि मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है।

परिवार ने कड़ी कार्रवाई की मांग की

मृतक के बड़े भाई इमरान खत्री ने बताया कि मेरा भाई इरफान नागपुर में जलेबी की दुकान पर काम करता था। उसने परसों मुझे फोन कर कहा कि गाड़ी बेचना है। मुझे रुपए देना हैँ। हमने गाड़ी 70 हजार रुपए में बेच दी। 50 हजार रुपए इरफान के मोबाइल पर भेज दिए थे। यह रुपए उसने अपने सेठ को भेज दिए थे। इरफान ने कहा कि था की वह कल घर आ जाऐगा। सेठ उसे परेशान कर रहा था। सास रेहाना ने बताया कि इरफान मेरा दामाद हैं वह कल से लापता था। हम कल से उसे तलाश रहे थे। बुरहानपुर का रहने वाला अबरार उसे एक माह से परेशान कर रहा था। इरफान ने कल एक वीडियो डाला था। जिसमें वह बोल रहा है कि वह बहुत परेशान हूं, नागपुर से इटारसी होते हुए बिना टिकट खंडवा आ जा रहा हूं। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब दे सकूं। इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूं। परिवार ने परेशान करने वाले बुरहानपुर के व्यक्ति पर कार्रवाई की मांग की।