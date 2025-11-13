नशा मुक्त संस्कार युक्त बलशाली युवा की कल्पना को लेकर रन फॉर हेल्थ में दौडे युवा

समापन अवसर पर मुख्य वक्ता एएसपी राजेश रघुवंशी का उद्बोधन हुआ। उन्होंने कहा कि आज के 70 प्रतिशत युवा नशे के शिकार हो रहे हैं, नशा कोई सा भी हो उससे शरीर के साथ साथ घर परिवार पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें नशे से बचना चाहिए इससे सैकड़ों परिवार उजड़ चुके हैं, नशे की हालत में रोड एक्सीडेंट भी बहुत होते है। आज हम सभी शपथ लेते हैं कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे और ना ही हमारे मित्र ,परिवार और रिश्तेदारों को करने देंगे। साथ ही उन्होंने गुरु बना कर जीवन में उद्देश्य लेकर आगे बढ़ने और भी जोर दिया।

जिला संयोजक बजरंग दल अजय मालवीय ने बताया कि बजरंग दल का संकल्प है की आने वाली युवा पीढ़ी नशे से दूर होकर एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करें जिससे कि 1 अच्छे समाज का निर्माण हो सके। इसी कल्पना को लेकर बजरंग दल पूरे जिले के प्रत्येक प्रखंड में इस तरह के आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाविद्यालय के प्राचार्य एसपी सिंह, जिलाअध्यक्ष विहिप माणक अग्रवाल, विभाग संयोजक आदित्य मेहता, विभाग सेवा प्रमुख राजेंद्र पाल सहित अन्य मौजूद रहे।