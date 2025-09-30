केशकाल घाट NH-30 पर दिखा भालू, राहगीरों ने बनाया उसके नटखन पन का वीडियो, देखें

CG News: छत्तीसगढ़ के फरसगांव में NH-30 केशकाल घाट में एक जंगली भालू बैठे हुए दिखाई दिया। जिसका राह से गुजरने वाले राहगीरों ने वीडियो भी बनाया है। बताया जा रहा है कि, यह वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है।

वीडियो में आप देख सकते है कि भालू सड़क पर कभी इधर-उधर भागता दिखा तो कभी झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता रहा। उसके इस playful अंदाज़ को देखकर लोग पहले तो सतर्क हुए, लेकिन बाद में उसके मस्ती भरे पलों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे। राहगीरों द्वारा बनाए गए ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। वीडियो में भालू की हरकतें लोगों के लिए मनोरंजन का विषय बन गईं।