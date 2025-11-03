पुलिस लाइन में मिला 7 फीट का अजगर, बच्चों ने खेलते समय देखा तो मच गया हड़कंप, देखें Video

CG News: कोरबा शहर के पुलिस लाइन में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब लकड़ी के ढेर में बच्चों ने 7 फीट लंबे विशालकाय अजगर को देखा। अजगर को देखते ही बच्चे डर के मारे चीखते हुए वहां से भाग गए। गनीमत रही कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हुई।
सूचना मिलते ही वाइल्डलाइफ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम के अध्यक्ष जितेंद्र सारथी ने बताया कि पुलिस लाइन की नई बिल्डिंग के पास लकड़ी के ढेर में अजगर छिपा हुआ था। सबसे पहले बच्चों और आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित दूरी पर किया गया, इसके बाद सावधानीपूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर को सुरक्षित पकड़ा और बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली और वाइल्डलाइफ टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की।
