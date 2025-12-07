7 दिसंबर 2025,

रविवार

कोरबा

Big Breaking News: मोटरसाइकिल गोदाम में लगी भीषण आग, 25 बाइक जलकर खाक… देखें Video

Breaking News: कोरबा जिले के बांगों थाना क्षेत्र अंतर्गत पोंडी उपरोड़ा में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक मोटरसाइकिल गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई।

कोरबा

image

Khyati Parihar

Dec 07, 2025

Big Breaking News: कोरबा जिले के बांगों थाना क्षेत्र अंतर्गत पोंडी उपरोड़ा में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक मोटरसाइकिल गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि गोदाम में रखी करीब 25 मोटरसाइकिलें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं।

आग की लपटें उठते देख आसपास के दुकानदारों और रहवासियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही कटघोरा नगर पालिका की दमकल टीम एवं एरिकेशन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कचरे में लगाई गई आग पास स्थित गोदाम तक फैल गई, जिससे यह हादसा हुआ। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। घटना के दौरान बांगों पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही और स्थिति को नियंत्रित किया। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन गोदाम मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

07 Dec 2025 02:37 pm

कोरबा

छत्तीसगढ़

कोरबा

कोरबा

कोरबा

कोरबा

