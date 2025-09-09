Patrika LogoSwitch to English

कोरबा

SECL के मजदूरों की जान खतरे में, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video, देख आप भी चौंक जाएंगे

CG News: SECL के मजदूरों को 13 साल पुरानी बस में पिकअप–ड्रॉप किया जा रहा है। बारिश के पानी से सीटें गीली हो रही हैं और मजदूरों की सुरक्षा खतरे में है।

कोरबा

Laxmi Vishwakarma

Sep 09, 2025

CG News: एसईसीएल कुसमुंडा खदान में काम करने वाले मजदूरों को पिकअप और ड्रॉप के लिए 13 साल पुरानी बस दी जा रही है। बारिश के दौरान बस की छत से पानी टपकने लगता है, जिससे मजदूरों को गंभीर परेशानी हो रही है। मजदूरों का कहना है कि यह बस फिटनेस मानकों पर खरी नहीं उतरती और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

CG News: सोशल मीडिया पर इस बस का वीडियो वायरल हो गया है। आरोप है कि प्रबंधन और ठेकेदारों की मिलीभगत से इस पुरानी बस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारपहिया और बसों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

Updated on:

09 Sept 2025 01:13 pm

Published on:

09 Sept 2025 01:12 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / SECL के मजदूरों की जान खतरे में, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video, देख आप भी चौंक जाएंगे

