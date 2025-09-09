SECL के मजदूरों की जान खतरे में, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video, देख आप भी चौंक जाएंगे

CG News: एसईसीएल कुसमुंडा खदान में काम करने वाले मजदूरों को पिकअप और ड्रॉप के लिए 13 साल पुरानी बस दी जा रही है। बारिश के दौरान बस की छत से पानी टपकने लगता है, जिससे मजदूरों को गंभीर परेशानी हो रही है। मजदूरों का कहना है कि यह बस फिटनेस मानकों पर खरी नहीं उतरती और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

CG News: सोशल मीडिया पर इस बस का वीडियो वायरल हो गया है। आरोप है कि प्रबंधन और ठेकेदारों की मिलीभगत से इस पुरानी बस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि नियम के अनुसार कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चारपहिया और बसों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।