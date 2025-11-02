Chhattisgarh News: नवजात को जिंदा बाड़ी में छोड़ भागी मां, किसान ने बचाई जान, देखें Video

Chhattisgarh News: कोरबा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रसव के बाद एक मां ने अपने नवजात शिशु को जिंदा ही बाड़ी में छोड़कर भाग गई। बता दें यह घटना बाकी मोगरा थाना क्षेत्र के कसरेगा गांव की है। नरेंद्र यादव नामक किसान के बाड़ी में नवजात मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को तत्काल कटघोरा सीएचसी अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला अस्पताल कोरबा रेफर किया गया। फिलहाल नवजात का इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती आशंका है कि बच्चा किसी अवैध संबंध का परिणाम हो सकता है।