मरा हुआ जिंदा हो गया! अंतिम यात्रा से पहले घर आया युवक, भूत-भूत’ चिल्लाकर भागे लोग, जानें सच्चाई

Viral Video: यमराज छुट्टी पर है.. यमपुरी का दरवाजा बंद हो गया है, ऐसे में आपकी मौत हो जाती है तो आपको फिर से धरतीलोक आना होगा.. ये सुनकर आपको जरूर झटका लगा होगा, लेकिन कोरबा में सामने आए एक मामले के बाद लोग अब इसी तरह की बातें कर रहे हैं। दरअसल अंतिम संस्कार से पहले युवक जिंदा लौट आया।

दरअसल कुसमुंडा थाना अंतर्गत विश्रामपुर गेवरा में हरिओम वैष्णव(27 वर्ष) निवास करता है। दर्री क्षेत्र में युवक का ससुराल है। 4 दिन पहले वह अपने परिवार के साथ ससुराल दर्री गया हुआ था, जहां से वह अचानक बिना किसी को कुछ बताए गायब हो गया। परिजन उसकी खोजबीन में जुटे हुए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। युवक के गुमशुदगी की सूचना परिजनों ने दर्री पुलिस को दी।

इसी बीच सोमवार को डंगनिया नदी में अज्ञात शव मिला। युवक के शव की पहचान करना मुश्किल हो रही थी। हालांकि कद-कांठी, रंग-रूप, जिंस और हाथ पर वाले अक्षर वाले टैटू के आधार पर परिजनों ने शव को हरिओम को मान लिया। पुलिस ने पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार के लिए सूचना दी। इधर शव के घर आते ही मातम छा गया। इस बीच अतिम संस्कार से (Viral Video) पहले वह घर आ गया। बेटे को जिंदा देख लोग दंग रह गए, ‘भूत-भूत!’ चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। युवक ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते वह बिना बताए दूसरे शहर चला गया था। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।