KOTA क्षेत्र में भारी बारिश, दरा में भूस्खलन, पटरी पर गिरी चट्टान, रेल संचालन बाधित, हाइवे पर पानी, ट्रैफिक जाम

पश्चिम मध्य रेलवे की दिल्ली-मुंबई लाइन पर कोटा मंडल में दरा अभ्यारण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हो गया। इससे पहाड़ी के पत्थर रेल मार्ग पर आ गिरे। इस घटना से रेलवे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। घटना के बाद दरा स्टेशन, रावता रोड़, आलनिया ,ढाढदेवी, कोटा, मोड़क, रामगंजमंडी और झालावाड़ रोड़ आदि रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें खड़ी रहीं। कई ट्रेनों का संचालन रुक गया।

रेलवे ट्रेक से मलबे को हटाने का काम शुरू

सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मय टीम के मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया और ट्रैक पर काम शुरू करवाया। रेलवे ट्रेक से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर कोटा झालावाड़ के बीच दरा रेलवे स्टील ब्रिज के नीचे नाले में उफान आ गया। इससे यहां सड़क मार्ग पर दोनों तरफ भारी ज़ाम लग गया। मंगलवार दोपहर बाद से हो रहीं लगातार बारिश के चलते रेल और सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

भारी बारिश से रेल-सड़क मार्ग बाधित

इसके कारण हजारों यात्री परेशान हुए हैं। क्षेत्र में फिर शुरू हुई भारी बरसात से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सांगोद क्षेत्र में भी रात भर तेज बारिश का दौर जारी रहा। यहां 46.50 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसी तरह क्षेत्र के कनवास में सुभाष सर्किल पर कई दुकानों में कई फीट पानी भर गया जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रामगंजमंडी क्षेत्र में भी मंगलवार रात से ही भारी बारिश का दौर जारी है। 62 मिलीमीटर बरसात रेकॉर्ड की गई है । बताया जा रहा है क्षेत्र में 92 दिन मे 65 इंच बरसात हुई है।