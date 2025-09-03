Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

KOTA क्षेत्र में भारी बारिश, दरा में भूस्खलन, पटरी पर गिरी चट्टान, रेल संचालन बाधित, हाइवे पर पानी, ट्रैफिक जाम

KOTA क्षेत्र में भारी बारिश, दरा में भूस्खलन, पटरी पर गिरी चट्टान, रेल संचालन बाधित, हाइवे पर पानी, ट्रैफिक जाम

कोटा

Abhishek Chaturvedi

Sep 03, 2025

पश्चिम मध्य रेलवे की दिल्ली-मुंबई लाइन पर कोटा मंडल में दरा अभ्यारण क्षेत्र में भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन हो गया। इससे पहाड़ी के पत्थर रेल मार्ग पर आ गिरे। इस घटना से रेलवे यातायात पूरी तरह प्रभावित हुआ है। घटना के बाद दरा स्टेशन, रावता रोड़, आलनिया ,ढाढदेवी, कोटा, मोड़क, रामगंजमंडी और झालावाड़ रोड़ आदि रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें खड़ी रहीं। कई ट्रेनों का संचालन रुक गया।

रेलवे ट्रेक से मलबे को हटाने का काम शुरू

सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मय टीम के मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लिया और ट्रैक पर काम शुरू करवाया। रेलवे ट्रेक से मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर कोटा झालावाड़ के बीच दरा रेलवे स्टील ब्रिज के नीचे नाले में उफान आ गया। इससे यहां सड़क मार्ग पर दोनों तरफ भारी ज़ाम लग गया। मंगलवार दोपहर बाद से हो रहीं लगातार बारिश के चलते रेल और सड़क मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

भारी बारिश से रेल-सड़क मार्ग बाधित

इसके कारण हजारों यात्री परेशान हुए हैं। क्षेत्र में फिर शुरू हुई भारी बरसात से हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सांगोद क्षेत्र में भी रात भर तेज बारिश का दौर जारी रहा। यहां 46.50 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसी तरह क्षेत्र के कनवास में सुभाष सर्किल पर कई दुकानों में कई फीट पानी भर गया जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं रामगंजमंडी क्षेत्र में भी मंगलवार रात से ही भारी बारिश का दौर जारी है। 62 मिलीमीटर बरसात रेकॉर्ड की गई है । बताया जा रहा है क्षेत्र में 92 दिन मे 65 इंच बरसात हुई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 11:00 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Videos / KOTA क्षेत्र में भारी बारिश, दरा में भूस्खलन, पटरी पर गिरी चट्टान, रेल संचालन बाधित, हाइवे पर पानी, ट्रैफिक जाम

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

प्रसंगवश: जनता के सवालों की अनदेखी के लिए जिम्मेदारों पर हो सख्ती

Rajasthan Assembly Monsoon Session When will Congress shadow cabinet be formed
ओपिनियन

Kota Rain: मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, नवनेरा बैराज के खोले 7 गेट, मार्केट-बस्तियों और मंदिरों में भरा पानी

कोटा

राजस्थान में मूसलाधार बारिश का कहर: कोटा में रेलवे ट्रैक पर गिरा पहाड़ का मलबा, दिल्ली-मुंबई रूट की कई ट्रेनें फंसी

Kota Train
कोटा

IMD Alert : कोटा संभाग में तीन दिन अतिभारी बरसात का अलर्ट

कोटा

Kota Mandi Bhav : गेहूं, सोयाबीन व सरसों तेज, उड़द व चना मंदा

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट