Monsoon2025 भारी बारिश, रेड अलर्ट, बाढ़ जैसे हालात, सेना बुलाई, स्कूलों में छुट्टी, कई बांधों से छोड़ा पानी

Monsoon2025 भारी बारिश, रेड अलर्ट, बाढ़ जैसे हालात, सेना बुलाई, स्कूलों में छुट्टी, कई बांधों से छोड़ा पानी