तलाक की खबरें महज अफवाहें, बप्पा दर्शन को पहुंचें सुनीता-गोविंदा

गणपति उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी गणेश उत्सव की भव्यता देखते ही बन रही है। फिल्मी सितारे इस पर्व को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। मानो पूरा बॉलीवुड इस भक्ति में डूबा हुआ हो। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने भी अपने घर पर पत्नी सुनीता आहूजा और बेटे के साथ मिलकर गणपति बप्पा की स्थापना की है। इस मौके पर गोविंदा ने अपने आवास के बाहर मौजूद पैपराजी को मिठाइयाँ बाँटीं और गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ दीं। गोविंदा और उनकी पत्नी से जुड़ी अफवाहों के बीच दोनों का एक साथ दिखना इन अफवाहों को करारा जवाब माना जा रहा है। वहीं, सुनीता आहूजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ‘भगवान भी आ जाएँ तो हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। ये सब महज़ अफवाहें हैं।