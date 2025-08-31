Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर उठे सवाल, मुंबई में मरीज को खुद देने पड़े पैसे

भारत में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। एंजेल इन्वेस्टर उदित गोयनका ने इसे देश का “सबसे बड़ा स्कैम बिज़नेस” तक कह दिया। मुंबई में एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज के परिवार को करोड़ों की पॉलिसी होने के बावजूद इलाज का पैसा खुद से देना पड़ रहा है जबकि उनके पास निवार बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है।

मुंबई

Pankaj Meghwal

Aug 31, 2025

भारत में हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। एंजेल इन्वेस्टर उदित गोयनका ने इसे देश का “सबसे बड़ा स्कैम बिज़नेस” तक कह दिया। मुंबई में एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज के परिवार को करोड़ों की पॉलिसी होने के बावजूद इलाज का पैसा खुद से देना पड़ रहा है जबकि उनके पास निवार बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है।

दरअसल मामला मुंबई के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल का है। जहां एक मरीज का माइलॉयड ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के लिए इलाज चल रहा है इस दौरान उनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ी। परिवार के पास निवार बूपा की मेडिकल पॉलिसी थी, जिसमें 1 करोड़ रुपये का बेस कवर और 1.4 करोड़ रुपये का नो-क्लेम बोनस यानी कुल 2.4 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस कवर मिला हुआ था।

4 जुलाई को मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जब परिवार ने 61 लाख 63 हजार रुपये का कैशलेस क्लेम मांगा तो निवार बूपा ने क्लेम को मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया। कंपनी ने “लायबिलिटी को स्थापित नहीं किया जा सकता का हवाला देते पैसे देने से मना कर दिया। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि जब मरीज को भर्ती कराने से एक दिन पहले, 3 जुलाई को निवार बूपा ने लिखित में 25 लाख रुपये के बोन मैरो ट्रांसप्लांट पैकेज को मंजूरी दी थी और उस समय इसे “फाइनल और इन्क्लूसिव” बताया था। लेकिन जैसे ही असली इलाज का खर्च 25 लाख से ज्यादा निकला, तो कंपनी ने कैशलेस अप्रूवल देने से इंकार कर दिया।

लिंकडिन पोस्ट में लिखा गया कि “एक ही मरीज, वही इलाज, वही प्रक्रिया और वही पॉलिसी… फिर भी अब परिवार को 61 लाख रुपये नकद का इंतजाम करना पड़ रहा है। वो भी ऐसे समय में जब ज़िंदगी और मौत के बीच की लड़ाई चल रही है।” यूजर ने इसे हेल्थ इंश्योरेंस की सिस्टमिक ग़द्दारी कहा – यानी जब लोगों को सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, तब सिस्टम उनका साथ छोड़ देता है। पोस्ट में आगे लिखा गया कि “लोग पॉलिसी इसलिए खरीदते हैं ताकि आपात स्थिति में सुरक्षा मिले। लेकिन ऐसे वक्त में छोड़ दिया जाना सबसे बड़ा अन्याय है। हेल्थ इंश्योरेंस शब्दों के खेल और बचने के बहाने का जरिया नहीं बन सकता। जब ज़िंदगी दांव पर लगी हो, तब इंसानियत, संवेदना और न्याय सबसे पहले आने चाहिए।” इस मामले ने सोशल मीडिया पर काफी गुस्सा पैदा कर दिया। एंजेल इन्वेस्टर उदित गोयनका ने इसे शेयर करते हुए लिखा – “इंश्योरेंस भारत का सबसे बड़ा स्कैम है।” उनका कहना कि लोग सालों तक प्रीमियम भरते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनियां पीछे हट जाती हैं।

फिलहाल, इस मामले पर निवार बूपा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि हर उस इंसान की चिंता का विषय है जो हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे इलाज करवाने की सोचता है। जब ज़िंदगियां दांव पर हों, तब सिर्फ नियम-कायदों का नहीं, बल्कि इंसानियत, समझदारी और न्याय का होना ज़रूरी है। यह घटना लोगों के मन में इंश्योरेंस कंपनियों पर भरोसा बनाए रखने को लेकर कई सवाल खड़े करती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

cg crime

crime

crime news

crimenews

health

Health department

health news

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

scam

Published on:

31 Aug 2025 09:03 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर उठे सवाल, मुंबई में मरीज को खुद देने पड़े पैसे

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

सालों बाद एक साथ दिखे जावेद अख्तर और जितेंद्र, एक को आज भी इस बात का है मलाल

Javed Akhtar and Jitendra
बॉलीवुड

Weather Alert: सितंबर में होगी झमाझम बारिश, ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी, मौसम विभाग ने दी बड़ी अपडेट

Weather Forecast for September 2025
मुंबई

1975 में रिलीज हुई दीवार के पॉपुलर डायलॉग ‘मेरा बाप चोर है…’, को फिल्म में बच्चे के हाथ पर क्यों लिखा गया?

50 Years of Deewar
बॉलीवुड

गोमांस खाने को लेकर सलमान खान के पिता सलीम खान का खुलासा

Salim Khan Revelation
बॉलीवुड

कुख्यात बदमाश लखन भोसले एनकाउंटर में ढेर, पुलिस टीम पर जानलेवा हमला पड़ा महंगा!

Lakhan Bhosale encounter
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.