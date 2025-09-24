Patrika LogoSwitch to English

नागौर

नागौर. नगरपरिषद में चल रहे शहरी सेवा शिविर में शाम को जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने शिविर में मौजूद सभी विभागीय अधिकारियों से योजनाओं और सेवाओं की जानकारी लेनेक े साथ ही उपस्थित नागरिकों और लाभार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि जनता सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक रूप [&hellip;]

नागौर

Sharad Shukla

Sep 24, 2025

नागौर. नगरपरिषद में चल रहे शहरी सेवा शिविर में शाम को जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने शिविर में मौजूद सभी विभागीय अधिकारियों से योजनाओं और सेवाओं की जानकारी लेनेक े साथ ही उपस्थित नागरिकों और लाभार्थियों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि जनता सरकारी योजनाओं का अधिकाधिक रूप से लाभ उठाए,और अधिकारियों से कहा कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक योजनाओं के लाभ पहुंचाने के काम में लगे रहें। शिविर में योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के लाभार्थी हरीराम को 50, हजार की प्रथम किस्त का चेक सौंपा गया। मोहम्मद दानिश और परीन बानों को व्हील चेयर दी गई। इसी तरह लक्ष्मीकांत एवं मांगीलाल, श्रवणलाल कुमावत को कृषि भूमि के पट्टे प्रदान किए गए। विमला जोशी एवं रेखा चौधरी को नामांतरण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इनके साथ जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित, अतिरिक्त जिला कलक्टर चंपालाल जीनगर, आयुक्त गोविंद सिंह भींचर भी थे। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना का 1 आवेदन, जन्म-मृत्यु, विवाह प्रमाण पत्र के 16, कृषि भूमि रूपांतरण के 10, धारा 69- ए के 2, कच्ची बस्ती का 1, भवन मानचित्र अनुमोदन के 3 और नाम हस्तांतरण से जुड़े 10 आवेदन प्राप्त हुए।

24 Sept 2025 10:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…शहरी सेवा शिविर में उमड़ी भीड़—जिला प्रभारी मंत्री ने बांटे पट्टे, प्रमाण पत्र और सहायता…VIDEO

