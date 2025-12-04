Nagaur patrika…शहर में चोरियों का बढ़ता खतरा, पुलिस अलर्ट मोड में, फोन पर देनी होगी सूचना…VIDEO

नागौर. शहर में बीते चार दिनों के भीतर शातिरों ने ताबड़तोड़ घरों के ताले तोड़ दिए, और नल सहित अन्य सामानों पर हाथ साफ कर दिया। लगातार हो रही चोरियों से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। एक के बाद एक हो रही वारदातों से साफ है कि चोर सक्रिय हैं, और मौका मिलते ही कहीं भी हाथ साफ कर रहे हैं। चोरियों की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए कोतवाली पुलिस ने रूपरेखा बनाई है, और एक नंबर जारी किया है। कोतवाली पुलिस का कहना है कि मकान छोडकऱ जाने से पहले लोग कोतवाली पुलिस या कोतवाल के नंबर पर सीधा जानकारी दे सकते हैं। ताकि संबंधित क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाई जा जा सके।

शातिरों ने शहरवासियों का दिन-रात का चैन हराम कर दिया है।

शातिरों ने सूने मकानों को निशाना बनाने का काम तेज कर दिया है। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में चोरों ने दो घरों के साथ शिव मंदिर और नाथूराम पोल मंदिर में सेंध लगाई। मंदिरों से घंटियां और धातु के छोटे-छोटे सामान चोरी होने से स्थानीय लोगों में गुस्सा और निराशा दोनों देखने को मिले। मंदिरों तक को सुरक्षित न मानने वाली इन घटनाओं से शहरवासियों में असुरक्षा की भावना बलवती होने लगी है। इसी तरह कृषि विभाग में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी प्रभु सिंह के घर में वार को चोरी हुई। वह गत शुक्रवार को अवकाश पर घर गए थे और सोमवार को लौटे तो अलमारी टूटी मिली और सामान बिखरा पड़ा था। अगली सुबह यानि की मंगलवार को जब वह नौ बजे ऑफिस चले गए, तो उसी समय चोर दूसरी बार घर में घुस आए। इस बार वे घर से पंद्रह सौ रुपये नकद सहित अन्य सामान उठा ले गए। उनके मकान के पास स्थित खाली घर भी चोरों से नहीं बचा। वहां से नल और पाइप तक उखाडकऱ ले जाए गए। इन घटनाओं ने इलाके में भय और असुरक्षा का माहौल गहरा कर दिया है। लोग साफ कह रहे हैं कि चोर अब बिना किसी डर के दिन-दहाड़े घरों पर हाथ साफ कर रहे हैं।

पानी बचत का रखा ध्यान

शातिरों ने प्रभु सिंह के मकान में चोरी करने के दौरान ध्यान रखा कि व्यर्थ का पानी बहे न। इसके लिए उन्होंने पानी आने वाले रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इससे टंकी में संग्रहित किया गया पानी पूरी तरह सुरक्षित रहा, लेकिन शातिरों की यह हरकत भी चालाकी मानी जा रही कि चोरी के दौरान पानी बहने के दौरान अपने कार्यों में बाधा से बचने के लिए ऐसा किया गया होगा, माना जा रहा है।

पुलिस करेगी सुरक्षा, सूचना लोगों को देनी होगी



पुलिस का मानना है कि कई चोरियों का कारण यह भी है कि लोग अपने घर लंबे समय तक बंद छोड़ जाते हैं, लेकिन थाने को इसकी जानकारी नहीं देते। सूचना न मिलने पर पुलिस उन क्षेत्रों में गश्त नहीं बढ़ा पाती, जिससे चोर आसानी से सेंध लगा लेते हैं। कई बार चोरी होने के बाद पता चलता है कि मकान कई दिनों से बंद था, जिससे अपराधियों को पूरा मौका मिल गया। पुलिस का कहना है कि ऐसी लापरवाही अपराध बढऩे की बड़ी वजह बन रही है और नागरिक अगर समय पर सूचित करें तो कई वारदातें रोकी जा सकती हैं। घर के दरवाजे-खिड़कियों को मजबूत तरीके से बंद करें, विश्वस्त पड़ोसियों को सूचित करें, और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी पुलिस को दें।

सूना मकान साधारण बात नहीं, तुरंत दें जानकारी

कोतवाल वेदपाल शिवरान ने कहा कि घर खाली छोडकऱ बाहर जाने से पहले पुलिस को जरूर सूचित करें। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही उस क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाती है, और चोरी की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। कोतवाल ने यह भी कहा कि कोई भी नागरिक सीधे उनके मोबाइल नंबर 9001881948 पर फोन कर सकता है और यह बता सकता है कि उनका घर कुछ समय के लिए खाली रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन नागरिकों के सहयोग के बिना चोरी की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश लगाना कठिन है।