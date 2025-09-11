Patrika LogoSwitch to English

नागौर

कच्ची मिट्टी ने निगली सडक़, धंस गया ट्रक…VIDEO

नागौर. शहर की बदहाल सडक़ों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। गुरुवार को गुड़ला रोड पर पत्थरों से भरा एक ट्रक अचानक धंस गया। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक जोधपुर से सामग्री लेकर आ रहा था। गुड़ला रोड पर पहुंचते ही कच्ची मिट्टी बैठने से सडक़ अचानक धंस गई, और ट्रक [&hellip;]

नागौर

Sharad Shukla

Sep 11, 2025

नागौर. शहर की बदहाल सडक़ों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। गुरुवार को गुड़ला रोड पर पत्थरों से भरा एक ट्रक अचानक धंस गया। मिली जानकारी के अनुसार ट्रक जोधपुर से सामग्री लेकर आ रहा था। गुड़ला रोड पर पहुंचते ही कच्ची मिट्टी बैठने से सडक़ अचानक धंस गई, और ट्रक का आधा हिस्सा कच्ची सडक़ के अंदर समा गया। इससे घबराया ट्रक चालक तुरन्त उतर गया। मुख्य सडक़ पर वाहन के जमीन में धंसने से दोनो तरफ वाहनों की लाइन लग गई। इससे बड़े वाहन फंस गए और राहगीरों को लंबे समय तक परेशानी का सामना करना पड़ा। हादसे के बाद ट्रक को ट्रैक्टर-टॉली मंगवाकर खाली करना पड़ा। तब कहीं जाकर उसे निकाला जा सका। बताते हैं कि काफी सालों से इस रूट पर सडक़ का निर्माण नहीं किया गया है। इसकी वजह से यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं।
नागौर. सडक़ पर मिट्टी में फंसा ट्रक

Nagaur patrika…कच्ची मिट्टी ने निगली सडक़, धंस गया ट्रक…VIDEO

