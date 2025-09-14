Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…सडक़ें और आवासीय मार्ग बने कचरे के डिपो, सीवरेज लीकेज से बेहाल नागौर…VIDEO

नागौर. शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। सार्वजनिक मार्ग हो या आवासीय क्षेत्रों की गलियां—हर जगह कचरे के ढेर और सीवरेज चेंबर से बहते पानी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। गली-मोहल्लों से लेकर प्रमुख मार्गों तक फैली गंदगी से शहरवासी परेशान हैं। ठेकेदारों और नगरपरिषद कर्मियों की भारी-भरकम फौज तैनात [&hellip;]

नागौर

Sharad Shukla

Sep 14, 2025

नागौर. शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। सार्वजनिक मार्ग हो या आवासीय क्षेत्रों की गलियां—हर जगह कचरे के ढेर और सीवरेज चेंबर से बहते पानी ने हालात बिगाड़ दिए हैं। गली-मोहल्लों से लेकर प्रमुख मार्गों तक फैली गंदगी से शहरवासी परेशान हैं। ठेकेदारों और नगरपरिषद कर्मियों की भारी-भरकम फौज तैनात होने के बावजूद व्यवस्था सुधरने की जगह बिगड़ती जा रही है।
ठेकेदारों की मनमानी, भुगतान पर कोई रोक नहीं
नगरपरिषद का दावा है कि अनुबंध के तहत गाडिय़ों से नियमित कचरा परिवहन कराया जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि निर्धारित गाडिय़ों की बजाय सिर्फ गिनी-चुनी गाडिय़ां ही सडक़ों पर निकलती हैं। शहर के कई हिस्सों से महीनों तक कचरा नहीं उठता, मगर ठेकेदार का भुगतान हर माह जारी रहता है। राजनीतिक रसूख, अफसरों की हडक़ और कमीशनखोरी ने सफाई व्यवस्था की कमर तोड़ दी है।
पड़ताल: शहर के मार्ग और चौक बने कचरा डिपो
रविवार को की गई पड़ताल में बांगडिय़ों की गली, काठडिय़ा का चौक, बाठडिय़ों का चौक, नया दरवाजा से बंशीवाला मार्ग, नकास गेट से गांधी चौक, दिल्ली दरवाजा, इंदिरा कॉलोनी, पुराना पॉवर हाउस और व्यास गली सहित कई स्थानों पर कचरे के बड़े-बड़े अंबार मिले। यही हाल किले की ढाल, गुजरातियों की गली, डोडी पीर साहब की दरगाह के पास, मच्छियों का चौक और अन्य रास्तों पर भी देखने को मिला। यहां आवारा पशु कचरे में भोजन तलाशते नजर आए।
नगरपरिषद से कुछ दूरी पर भी गंदगी का अंबार
सफाई व्यवस्था की हकीकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नगरपरिषद कार्यालय से महज सौ मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन रोड पर बड़े पैमाने पर कचरे के अंबार पड़े रहे, जिन पर पशु मुंह मारते मिले। यही स्थिति शहर के कई मोहल्लों और चौकों में बनी हुई है।
संसाधन तो हैं, पर हाल बेहाल
नगरपरिषद में सफाई के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यहां कुल 387 सफाईकर्मी हैं, जिनमें 120 ठेके पर और 267 नगरपरिषद के स्थायी कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा 58 ऑटो टिपर और 3 ट्रैक्टर कचरा ढुलाई के लिए मौजूद हैं। इतने संसाधनों के बावजूद शहर गंदगी से बेहाल है, जो जिम्मेदारों की बेफिक्री और लापरवाही को उजागर करता है।
जनता की जुबानी…
नगरपरिषद एवं ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण नागौर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है।
महावीर बिश्नोई, अधिवक्ता
पानी उतरने के बाद गंदगी क्षेत्र में बनी हुई है। यहां पर गंदगी वजह से मच्छर हो गए हैं। न तो सफाई हुई, और न ही छिडक़ाव ।
सुरेश भार्गव, शहरवासी
पूरे मोहल्ले में गंदगी बनी हुई है। कचरा सड़ांध मार रहा है, लेकिन सफाई नहीं कराई जा रही है।
मुकेश प्रजापत, भार्गव मोहल्ला
कचरा का अंबार लगा रहता है। यहां न तो सफाई हो रही है, और न ही कचरा का परिवहन हो रहा है। गाडिय़ां आती ही नहीं है।
देश रावल, पुराना पावर हाउस के पीछे

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 10:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…सडक़ें और आवासीय मार्ग बने कचरे के डिपो, सीवरेज लीकेज से बेहाल नागौर…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

उम्र 72 वर्ष, जुनून 25 सा… यहां उम्र की मोहताज नहीं आस्था

nagaur nagaur news
नागौर

प्रतियोगिता का युग है, युवा सोच-समझकर आगे बढ़ें

nagaur nagaur news
नागौर

Rajasthan: बेटे के इलाज में घर बिक गया, मां ने किडनी दी, समाज ने दिए 11 लाख, फिर मिला नया जीवन

Mother donated kidney to son
नागौर

डिस्कॉम ठेकेदार ने किया लाखों का घोटाला, कार्रवाई से गुरेज कर रहे अधिकारी

GSS
नागौर

हिंदी के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ युवा पीढ़ी की बड़े रुचि

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.