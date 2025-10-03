Patrika LogoSwitch to English

दो माह से तालाब बनी सडक़, नगरपरिषद की नींद नहीं टूटी…VIDEO

नागौर. बाड़ीकुआं क्षेत्र में पिछले दो माह से हालात खराब हैं। क्षेत्र का मुख्य नाला जाम होने के साथ ही सीवरेज चेंबर्स भी लीकेज हैं। इसकी वजह से गंदा पानी मुख्य मार्गों पर ओवरफ्लो होकर बह रहा है। पूरा रास्ता कीचड़ में डूब चुका है। गंदे पानी की वजह लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया [&hellip;]

नागौर

image

Sharad Shukla

Oct 03, 2025

नागौर. बाड़ीकुआं क्षेत्र में पिछले दो माह से हालात खराब हैं। क्षेत्र का मुख्य नाला जाम होने के साथ ही सीवरेज चेंबर्स भी लीकेज हैं। इसकी वजह से गंदा पानी मुख्य मार्गों पर ओवरफ्लो होकर बह रहा है। पूरा रास्ता कीचड़ में डूब चुका है। गंदे पानी की वजह लोगों का गुजरना मुश्किल हो गया है। ऐसे में पूरे माहौल में दुर्गन्ध बनी रहती है। स्थानीय बाशिंदों का का कहना है कि नगरपरिषद को बार-बार शिकायतें देने के बावजूद केवल आश्वासन ही मिला। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस गंदगी में जीने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार अधिकारी कागजों और बैठकों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि इसकी वजह से यह पूरा क्षेत्र बीमारी के खतरे में घिरा हुआ है।

हादसे हो रहे हैं
यह मुख्य मार्ग है। यहां से रोज सैकड़ों लोग गुजरते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि पैदल इस राह से गुजरना ही मुश्किल हो गया है। शिकायत करने के बाद भी नगरपरिषद सिर्फ आश्वासन देती है, काम नहीं करती है।
सरला माहेश्वरी

Published on:

03 Oct 2025 10:27 pm

Nagaur patrika…दो माह से तालाब बनी सडक़, नगरपरिषद की नींद नहीं टूटी…VIDEO

