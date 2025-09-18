Nagaur patrika…प्रधानमंत्री आवास योजना के 68 लाभार्थियों को मिले 34 लाख…VIDEO

नागौर. शहर के वार्ड नंबर 4-6 तक के शिविर का आयोजन शहरी सेवा शिविर के तहत नगरपरिषद में गुरुवार को किया गया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 68 लाभार्थियों को 34 लाख रुपए की राशि का अनुदान वितरण किया गया। इस दौरान जन्म, मृत्यु एवं विवाह के 19 आवेदन, कृषि भूमि रूपांतरण के 10, 69 के एक कच्ची बस्ती के एक, खांचा भूमि के एक, भवन मानचित्र के 7, नाम हस्तांतरण के 5 एवं सफाई से संबंधित 41 आवेदन मिले। शिविर का जिला कलक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलक्टर पुरोहित ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।