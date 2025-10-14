Nagaur patrika…प्लास्टिक विरोधी अभियान में एक क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथिन-सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद जब्त, कई दुकानों पर कार्रवाई…VIDEO

नागौर. शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलिथिन के खिलाफ नगरपरिषद की ओर से मंगलवार को विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व नगरपरिषद आयुक्त गोविंद सिंह भींचर ने किया। इस दौरान परिषद की टीम ने दिल्ली दरवाजा, गांधी चौक और पुराने शहर के क्षेत्रों में दुकानों और प्रतिष्ठानों की तलाशी ली। इस दौरान कुछ दुकानदारों ने इस कार्यवाही का विरोध किया तो उनसे समझाइश की गई कि वह प्रतिबंधित पालीथिन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल या बिक्री नहीं करें, और पर्यावरण को बेहतर करने में सहयोग करने का काम करें। निरीक्षण के दौरान टीम को कई स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के ग्लास, थालियां और पॉलिथिन बैग मिले। कार्रवाई के तहत करीब एक क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद जब्त किए गए। टीम ने लगभग एक दर्जन दुकानों पर जांच की और कई स्थानों पर चेतावनी भी दी। इसी तरह संजय सर्किल और बीकानेर रेलवे फाटक के पास हाथ ठेला विक्रेताओं से करीब 900 ग्राम प्रतिबंधित पॉलिथिन जब्त की गई। उन्होंने कहा कि नगरपरिषद का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा , और भविष्य में दोबारा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।