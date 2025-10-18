Patrika LogoSwitch to English

नागौर

Nagaur patrika…धनतेरस पर उमड़े खरीददार, सोना-चांदी, बर्तन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की हुई खरीद…patrika

नागौर. धनतेरस पर शनिवार को शहर के बाजारों का रंग बदला रहा। बाजारों में भीड़ उमड़ी । सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, कपड़े और फैंसी लाइटिंग की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ के साथ ही दुकानदार उत्साहित नजर आ रहे थे। शहर के बाजारों में बाजारों में पैदल चलना मुश्किल रहा। लगभग सभी दुकानों पर भीड़ [&hellip;]

नागौर

image

Sharad Shukla

Oct 18, 2025

नागौर. धनतेरस पर शनिवार को शहर के बाजारों का रंग बदला रहा। बाजारों में भीड़ उमड़ी । सोना-चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, कपड़े और फैंसी लाइटिंग की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ के साथ ही दुकानदार उत्साहित नजर आ रहे थे। शहर के बाजारों में बाजारों में पैदल चलना मुश्किल रहा। लगभग सभी दुकानों पर भीड़ नजर आई। मिठाइयां, सजावटी आइटम और गिफ्ट शॉप पर भी भीड़ रही। शहर के सुगन सिंह सर्किल से लेकर दिल्ली दरवाजा क्षेत्र के बाजारों में माहौल पूरी तरह से धनतेरस के रंग में रंगा रहा।
बाजारों में दुकानों पर रही भीड़
धनतेरस पर बाजारों में जमकर धन बरसा। इलेक्ट्रॉनिक्स व घरेलू सामान की दुकानों पर भीड़ पूरे दिन बनी रही। डिस्काउंट ऑफर्स और कैशबैक स्कीम्स ने खरीदारों को खूब आकर्षित किया। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर-ग्राइंडर और मोबाइल की बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिला। सर्राफा बाजार में तो सुबह से ही मेला-सा नजारा था। महिलाओं और युवतियों ने छोटी-बड़ी ज्वेलरी, सिक्के और लॉकेट खरीदे।
हल्के वजन के जेवरातों की हुई खरीद
सोने एवं चांदी के भावों में हुई रिकार्ड बढ़ोत्तरी का भी खरीदारी पर खासा असर पड़ा है। सर्राफा व्यापारी वर्धमान ने बताया कि इस बार लोगों ने हल्के वजन की ज्वेलरी और छोटे सिक्के ज्यादा पसंद किए हैं, जबकि हर बार भारी वजन की ज्वेलरी खरीदने में महिलाएं प्राथमिकता देती थी। उन्होंने कहा खरीदारी तो हुई, लेकिन हल्के वजन के सोने एवं चांदी के जेवरातों को खरीदने की प्राथमिकता दी गई। त्योहार का जोश ऐसा रहा कि दुकान खोलते ही भीड़ लग गई, शाम तक ग्राहकों की आवाजाही लगातार बनी रही। इसी तरह बर्तन बाजार में भी थालियां, गिलास और पूजा-सामग्री के बर्तनों की जमकर खरीदारी हुई।
परंपरागत रूप से खरीदारी तो करनी ही है
धनतेरस पर सोने-चांदी के भावों में भी हलचल रही। नागौर में शनिवार को 24 कैरेट सोना लगभग 1,34,957 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना करीब ?1,24,331 प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी का भाव 170, 000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया। स्थानीय बाजारों में इन भावों के साथ कारोबार खूब चला। ग्राहकों का कहना था कि भाव थोड़े ऊँचे जरूर हैं, लेकिन शुभ दिन पर खरीदारी भी तो करनी जरूरी है।
इलेक्ट्रानिक्स उत्पाद भी बिके
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं घरेलू सामान की दुकानों पर भी भीड़ पूरे दिन बनी रही। डिस्काउंट ऑफर्स और कैशबैक स्कीम्स ने खरीदारों को खूब आकर्षित किया। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर-ग्राइंडर और मोबाइल की बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिला। इनकी दुकानों पर देर शाम तक खरीदारों की चहल-पहल बनी रही। किले की ढाल स्थित इलेक्ट्रानिक व्यवसायी अमित पित्ती ने बताया कि इस बार ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन बिक्री रही। लोग चीजें देखकर खरीदना पसंद कर रहे हैं।
कपड़ों की भी चमक बिखरी
कपड़ों की दुकानों में युवाओं और महिलाओं की भीड़ रही। चमकीले सूट-साड़ी और ट्रेंडी ड्रेसों की बिक्री ने दुकानदार उत्साहित रहे। मिठाइयों की दुकानों पर भी रौनक देर रात तक बनी रही। शहर के कांकरिया विद्यालय मार्ग से लेकर गांधी चौक , काठडिय़ा का चौक, बाठडिय़ा का चौक तक दुकानों पर देर शाम तक भीड़ रही।
रोशनी के शहर में बदला नागौर

धनतेरस की शाम को शहर दीपों की रोशनी में नहाया नजर आया । बाजारों एवं आवासीय क्षेत्रों में सजावट और लाइटिंग से शहर दीपोत्सव के रंग में बदला रहाा। मंदिरों में पूजा-अर्चना के बाद लोगों ने घरों में दीप जलाए, और भगवान धनवंतरी की आराधना की।

Published on:

18 Oct 2025 10:38 pm

Nagaur patrika…धनतेरस पर उमड़े खरीददार, सोना-चांदी, बर्तन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की हुई खरीद…patrika

