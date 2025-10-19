Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur patrika…रंग-बिरंगी रोशनी में नहाया शहर झालरों एवं दीयों की रोशनी में जगमगाया…VIDEO

नागौर. रूपचौदस पर नागौर शहर रोशनी एवं दीपों के शहर के बदला में बदला नजर आया। रविवार की शाम ढलते शहर की हर गली एवं आंगन दीपों की झिलमिलाती रोशनी से जगमगा उठे। आवासीय क्षेत्रों के साथ ही बाजारों में प्रतिष्ठान एवं सरकारी संस्थान बिजली जगमगाहट से पूरी रात चमकते रहे। इस दौरान मंदिरों में [&hellip;]

नागौर

image

Sharad Shukla

Oct 19, 2025

नागौर. रूपचौदस पर नागौर शहर रोशनी एवं दीपों के शहर के बदला में बदला नजर आया। रविवार की शाम ढलते शहर की हर गली एवं आंगन दीपों की झिलमिलाती रोशनी से जगमगा उठे। आवासीय क्षेत्रों के साथ ही बाजारों में प्रतिष्ठान एवं सरकारी संस्थान बिजली जगमगाहट से पूरी रात चमकते रहे। इस दौरान मंदिरों में हुई आरती के साथ दीयों की जगमगाहट से पूरा परिसर दिव्य रोशनी में नहाया रहा। इससे दीपोत्सव से एक दिन पूर्व नागौर दीपो के शहर में बदला रहा।
रंग-बिरंगी रोशनी में नहाया नागौर
रूपचौदस की रात रोशनी की रात रही। शहरवासियों ने धूमधाम से रूपचौदस का पर्व मनाया। घरों में शाम को दीये जलाए गए तो बाजार भी पूरी तरह रंग-बिरंगी रोशनी में बिलकुल बदले हुए अंदाज में स्वागत करते मिले। शाम को रोशनी में कैद शहर पूरे जोश एवं उत्साह के साथ रोशनी से सरोबार रहा। सुगन सिंह सर्किल से लेकर मूण्डवा चौराहा एवं दिल्ली दरवाजा आदि बाजार रोशनी में चमकते रहे। इस दौरान मंदिरों में और घरों में आस्था के दीपक जले तो माहौल पूरा भक्ति के रंग में रंगा रहा। मंदिरों में हुई महाआरती में श्रद्धालुओं की भीडृ़ उमड़ी। शहर के नया दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर एवं बंशीवाला मंदिर परिसर सैंकड़ों की रोशनी में जगमगाता रहा।
मुख्य मार्गों पर दीपों की कतारें, बाजारों में रोशनी देखने निकले
रात में शहरवासी रोशनी देखने निकलते तो शहर के प्रमुख मार्गों में नया दरवाजा, सुगन सिंह सर्किल, कांकरिया विद्यालय मार्ग, रेलवे स्टेशन रोड, कलक्टे्रट मार्ग, नकासगेट से लेकर किले की ढाल तक दीपों की रोशनी का विहंगम दृश्य से चकाचौंध नजर आए। इसी तरह गांधी चौक, सदर बाजार, पंसारी बाजार, तिगरी बाजार, बरतन बाजार, काठडिय़ा और बाठडिय़ा के चौक दीपों और झालरों की रोशनी में नहाए रहे। व्यापारियों ने दुकानों को झालरों, फूलों और रंगीन बल्बों से सजाकर ग्राहकों का स्वागत मिठाइयों एवं मुस्कान के साथ किया।
यहां पर भी रंगोली के साथ दीयो की रोशनी ने किया स्वागत
शहर की इंदिरा कॉलोनी, व्यास कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, भूरावाड़ी, मिश्रावाड़ी, संजय कॉलोनी, सैनिक बस्ती, सोनीबाड़ी एवं प्रतापसागर कॉलोनी आदि क्षेत्रों कई जगहों पर घरों के सामने सजी रंगोली दीयों की रोशनी के साथ आगंतुकों का स्वागत करती रही। इससे पूर्व महिलाओं ने सुबह से ही घरों की चौखट, दीवारों और आंगनों को सजाया, रंगोली बनाई और दीप जलाए। शाम को पूरे श्रद्धा भाव से भगवान यमराज और भगवान कृष्ण की पूजा की गई।
यहां पर रही सबसे ज्यादा रौनक
शहर के नकासगेट से लेकर किले की ढाल, गांधी चौक, सदर बाजार एवं दिल्ली दरवाजा क्षेत्र पूरी तरह से रंगीन बिजली की झालरों से सजे रोशनी की छटां बिखेरते नजर आए। इस दौरान बाजारों में खरीद के लिए निकले लोग रोशनी को देखकर उत्साहित रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Special

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Oct 2025 08:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Videos / Nagaur patrika…रंग-बिरंगी रोशनी में नहाया शहर झालरों एवं दीयों की रोशनी में जगमगाया…VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

Nagaur patrika…सूफ़ी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी 774वां उर्स 20 से, तैयारियां शुरू, रंगीन झालरों से सजेगी दरगाह

नागौर

प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की नींव हो रही कमजोर, पांच साल में 40 हजार विद्यार्थी कम हुए

राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मेघवालों की ढाणी मकड़ी नागौर।
नागौर

दीपावली से पहले डिस्कॉम ने जोड़ा सांसद हनुमान बेनीवाल के आवास का कनेक्शन, 105 दिन चलाया जनरेटर

नागौर

RAS Result 2023: SI भर्ती टॉपर रिछपाल गोदारा ने हासिल की 12वीं रैंक, छोटे से गांव की सरोज भी पटवारी से बनी RAS

रिछपाल गोदारा और सरोज चोयल
नागौर

एक साल पहले तैयार करना था 190 बेड का अस्पताल भवन, आज भी अधूरा

जेएलएन अस्पताल में 190 बेड का अस्पताल भवन
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.