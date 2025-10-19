Nagaur patrika…रंग-बिरंगी रोशनी में नहाया शहर झालरों एवं दीयों की रोशनी में जगमगाया…VIDEO

नागौर. रूपचौदस पर नागौर शहर रोशनी एवं दीपों के शहर के बदला में बदला नजर आया। रविवार की शाम ढलते शहर की हर गली एवं आंगन दीपों की झिलमिलाती रोशनी से जगमगा उठे। आवासीय क्षेत्रों के साथ ही बाजारों में प्रतिष्ठान एवं सरकारी संस्थान बिजली जगमगाहट से पूरी रात चमकते रहे। इस दौरान मंदिरों में हुई आरती के साथ दीयों की जगमगाहट से पूरा परिसर दिव्य रोशनी में नहाया रहा। इससे दीपोत्सव से एक दिन पूर्व नागौर दीपो के शहर में बदला रहा।

रंग-बिरंगी रोशनी में नहाया नागौर

रूपचौदस की रात रोशनी की रात रही। शहरवासियों ने धूमधाम से रूपचौदस का पर्व मनाया। घरों में शाम को दीये जलाए गए तो बाजार भी पूरी तरह रंग-बिरंगी रोशनी में बिलकुल बदले हुए अंदाज में स्वागत करते मिले। शाम को रोशनी में कैद शहर पूरे जोश एवं उत्साह के साथ रोशनी से सरोबार रहा। सुगन सिंह सर्किल से लेकर मूण्डवा चौराहा एवं दिल्ली दरवाजा आदि बाजार रोशनी में चमकते रहे। इस दौरान मंदिरों में और घरों में आस्था के दीपक जले तो माहौल पूरा भक्ति के रंग में रंगा रहा। मंदिरों में हुई महाआरती में श्रद्धालुओं की भीडृ़ उमड़ी। शहर के नया दरवाजा स्थित हनुमान मंदिर एवं बंशीवाला मंदिर परिसर सैंकड़ों की रोशनी में जगमगाता रहा।

मुख्य मार्गों पर दीपों की कतारें, बाजारों में रोशनी देखने निकले

रात में शहरवासी रोशनी देखने निकलते तो शहर के प्रमुख मार्गों में नया दरवाजा, सुगन सिंह सर्किल, कांकरिया विद्यालय मार्ग, रेलवे स्टेशन रोड, कलक्टे्रट मार्ग, नकासगेट से लेकर किले की ढाल तक दीपों की रोशनी का विहंगम दृश्य से चकाचौंध नजर आए। इसी तरह गांधी चौक, सदर बाजार, पंसारी बाजार, तिगरी बाजार, बरतन बाजार, काठडिय़ा और बाठडिय़ा के चौक दीपों और झालरों की रोशनी में नहाए रहे। व्यापारियों ने दुकानों को झालरों, फूलों और रंगीन बल्बों से सजाकर ग्राहकों का स्वागत मिठाइयों एवं मुस्कान के साथ किया।

यहां पर भी रंगोली के साथ दीयो की रोशनी ने किया स्वागत

शहर की इंदिरा कॉलोनी, व्यास कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, भूरावाड़ी, मिश्रावाड़ी, संजय कॉलोनी, सैनिक बस्ती, सोनीबाड़ी एवं प्रतापसागर कॉलोनी आदि क्षेत्रों कई जगहों पर घरों के सामने सजी रंगोली दीयों की रोशनी के साथ आगंतुकों का स्वागत करती रही। इससे पूर्व महिलाओं ने सुबह से ही घरों की चौखट, दीवारों और आंगनों को सजाया, रंगोली बनाई और दीप जलाए। शाम को पूरे श्रद्धा भाव से भगवान यमराज और भगवान कृष्ण की पूजा की गई।

यहां पर रही सबसे ज्यादा रौनक

शहर के नकासगेट से लेकर किले की ढाल, गांधी चौक, सदर बाजार एवं दिल्ली दरवाजा क्षेत्र पूरी तरह से रंगीन बिजली की झालरों से सजे रोशनी की छटां बिखेरते नजर आए। इस दौरान बाजारों में खरीद के लिए निकले लोग रोशनी को देखकर उत्साहित रहे।