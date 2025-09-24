Nagaur news…मां चंद्रघण्टा का किया पूजन, खनका डांडिया…VIDEO

नागौर. शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन बुधवार को मंदिरों में मां दुर्गा का चंद्रघण्टा के स्वरूप में शृंगार किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। सुबह एवं शाम दोनों ही समय मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। इस मौके पर भक्तों ने नारियल, चुनरी एवं प्रसाद आदि अर्पित कर मनवांछित कामनाएं की। नवरात्रि महोत्सव में चल रहे कार्यक्रमों में घांची समाज की ओर से भी मां दुर्गा के चंद्रघंण्टा स्वरूप का पूजन किया गया। समाज की ओर से यहां पर प्रतिदिन हो रहे गरबा उत्सव में बच्चियों एवं महिलाओं ने बुधवार को भी देवी के भजनों पर संगीतमय सधे हुए कदमों से डांडियां की शानदार प्रस्तुति दी। डांडिया के डांडों की खनक से माहौल देवीमय बना रहा। इस दौरान कैलाश भाटी, आकाश बोराणा, नारायण भाटी एवं श्यामसुंदर बोराणा आदि व्यवस्थाओं में लगे रहे।