Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नारायणपुर

नक्सलियों का हैवी डंप बरामद, AK-47 और इंसास समेत आधुनिक हथियार मिले, देखें VIDEO

Naxal News: माड़ बचाओ नक्सल विरोधी अभियान के तहत डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के जवान कुतुल एरिया में सर्चिंग पर निकले थे।

नारायणपुर

Khyati Parihar

Aug 30, 2025

Naxal News: माड़ बचाओ नक्सल विरोधी अभियान के तहत डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के जवान कुतुल एरिया में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने भी इसका जवाब दिया। इसके बाद नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। जहां मुठभेड़ हो रही थी। उसी जगह पर फोर्स को बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है।

नक्सलियों ने हथियारों का हैवी डंप कर रखा था। ऑटोमेटिक एलएमजी, एके 47, इंसास, एसएलआर सहित 100 से अधिक हथियार और विस्फोटक मिले हैं। पुलिस की इस सफलता से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। एसपी रॉबिनसन गुरिया के निर्देशन में 24 अगस्त को डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त पार्टी सर्चिंग पर रवाना हुई थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 10:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Narayanpur / नक्सलियों का हैवी डंप बरामद, AK-47 और इंसास समेत आधुनिक हथियार मिले, देखें VIDEO

बड़ी खबरें

View All

नारायणपुर

छत्तीसगढ़

नक्सली संगठन को जोर का झटका! मुठभेड़ के बाद जवानों ने बरामद किए 100 से ज्यादा हथियार

नक्सली संगठन का बड़ा हथियार जखीरा पकड़ा गया (Photo source- Patrika)
नारायणपुर

CG News: गुमशुदा युवती के मामले में बड़ा खुलासा, 2 हत्यारे चढ़े पुलिस के हत्थे…

युवती की हत्या के दो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे (Photo source- Patrika)
नारायणपुर

Naxal Surrender: फोर्स के एक्शन से खौफ में नक्सली, 2 महिला समेत 8 ने किया सरेंडर… 30 लाख रुपए का था इनाम

2 महिला समेत 8 ने किया सरेंडर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
नारायणपुर

अबूझमाड़ के शब्बीर वड्डे और कोंडागांव की रुचि नाग ने रचा इतिहास! MBBS में हुआ चयन, युवाओं के लिए बने प्रेरणा

अबूझमाड़ के शब्बीर वड्डे का एमबीबीएस के लिए चयन (Photo source- Patrika)
नारायणपुर

हड़ताल के समर्थन में नारायणपुर के 245 स्वास्थ्यकर्मी, आंदोलन का रास्ता अपनाने की दी चेतावनी

छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों का बड़ा ऐलान (Photo source- Patrika)
नारायणपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.