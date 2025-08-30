नक्सलियों का हैवी डंप बरामद, AK-47 और इंसास समेत आधुनिक हथियार मिले, देखें VIDEO

Naxal News: माड़ बचाओ नक्सल विरोधी अभियान के तहत डीआरजी, एसटीएफ और आईटीबीपी के जवान कुतुल एरिया में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। जवानों ने भी इसका जवाब दिया। इसके बाद नक्सली मौके से भाग खड़े हुए। जहां मुठभेड़ हो रही थी। उसी जगह पर फोर्स को बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है।

नक्सलियों ने हथियारों का हैवी डंप कर रखा था। ऑटोमेटिक एलएमजी, एके 47, इंसास, एसएलआर सहित 100 से अधिक हथियार और विस्फोटक मिले हैं। पुलिस की इस सफलता से नक्सली संगठन को बड़ा झटका लगा है। एसपी रॉबिनसन गुरिया के निर्देशन में 24 अगस्त को डीआरजी नारायणपुर, एसटीएफ और आईटीबीपी की संयुक्त पार्टी सर्चिंग पर रवाना हुई थी।